Assolti dopo 26 anni | lo Stato li risarcirà con 63mila euro

Firenze - tassista finì in coma dopo una lite : i due giovani Assolti per legittima difesa : I due giovani accusati di aver aggredito il tassista Gino Ghirelli, in coma dal 12 luglio 2017, sono stati assolti dal Tribunale di Firenze. Per il giudice non è stata un'aggressione, ma legittima difesa. Per loro la procura di Firenze aveva chiesto 6 anni di carcere. Il tassista da quel giorno non ha più ripreso conoscenza.