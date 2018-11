ASSETTO CORSA COMPETIZIONE | Disponibile la terza release in Early Access

ASSETTO CORSA Competizione : ecco i nuovi contenuti disponibili nella versione 0.3 in Accesso Anticipato su Steam : Assetto Corsa Competizione - il nuovo videogioco ufficiale Blancpain GT Series - sviluppato da Kunos Simulazioni e pubblicato da 505 Games, introduce una nuova auto, un nuovo circuito e un primo assaggio della modalità online multiplayer. Tutti questi nuovi contenuti sono disponibili nella versione 0.3 in Accesso Anticipato, in arrivo oggi su Steam. Questa terza release in Accesso Anticipato di Assetto Corsa Competizione contiene le prime ...

ASSETTO CORSA Competizione Early Access - prova : Gli appassionati di giochi di guida hanno vissuto questa situazione nel 2013, quando Kunos Simulazioni, allora uno studio semisconosciuto al grande pubblico se non per l'acerbo NetKar Pro e il piacevole ma minimale Ferrari Academy, aveva pubblicato l'Early Access di Assetto Corsa. Poche vetture, qualche pista, ma tanto carattere da vendere per quello che era, a tutti gli effetti, un nuovo punto di partenza della simulazione di guida. Un genere ...

ASSETTO CORSA Competizione : in arrivo oggi un nuovo aggiornamento ricco di contenuti : oggi su Steam, a partire dalle ore 18:00 italiane, uscirà un nuovo aggiornamento ricco di nuovi contenuti per la versione in accesso anticipato di Assetto Corsa Competizione, il videogame ufficiale Blancpain GT Series.Questo aggiornamento includerà il supporto per la VR, l'auto Bentley Continental GT3, il tracciato Misano World Circuit e vari miglioramenti e correzioni al gioco basati sui primi feedback della community.L'introduzione della ...

Milan Games Week - Marco Massarutto di “Kunos Simulazioni” racconta lo sviluppo di ASSETTO CORSA Competizione : Alla Milan Games Week 2018 abbiamo intervistato Marco Massarutto di Kunos Simulazioni, lo studio italiano con sede a Vallelunga divenuto celebre alcuni anni fa grazie ad Assetto Corsa, videogioco di corse automobilistiche simulativo, ed attualmente a lavoro sul suo seguito Assetto Corsa Competizione. Assetto Corsa Competizione nasce in collaborazione con la Blancpain GT Series, campionato dedicato alle vetture di categoria GT3, soddisfacendo ...

ASSETTO CORSA Competizione è ora disponibile su Steam in Accesso Anticipato : Assetto Corsa Competizione è attualmente disponibile in Accesso Anticipato su Steam. Il gioco ufficiale Blancpain GT Series del prestigioso team Kunos Simulazioni fa inoltre il suo debutto con una promozione innovativa che premia gli early adopters del gioco, ma vediamo di seguito il comunicato ufficiale Digital Bros per tutti i dettagli:Read more…

