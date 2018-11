Ascolti tv 13 novembre 2018 | serata super per Italia 1 con Iene e Mai dire Gf Vip La

Ascolti TV | Martedì 13 novembre 2018. I Medici 2 chiude con il 18.1% - Stasera Tutto è Possibile con il 9.1%. Il Ricco - il Povero e il Maggiordomo all’8.3% : I Medici 2 - Matteo Martari e Daniel Sharman Su Rai1 l’ultima puntata di I Medici – Lorenzo il Magnifico ha conquistato 4.250.000 spettatori pari al 18.1% di share. Su Canale 5 Il Ricco, il Povero e il Maggiordomo ha raccolto davanti al video 1.860.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.859.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato ...

Ascolti tv pomeriggio - 13 novembre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Chi ha vinto secondo gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 13 novembre 2018? Quale programma del primo pomeriggio ha avuto la meglio sugli altri fra: Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne? Maria De Filippi è già stata incoronata regina indiscussa della fascia oraria. Sfida dopo sfida, infatti, negli ultimi due mesi, né Bianca Guaccero, né Caterina Balivo sono riuscite a scalzarla dal trono. E’ però utile tener d’occhio ...

Ascolti tv ieri - I Medici 2 vs Il ricco Il povero e il maggiordomo | Dati Auditel 13 novembre 2018 : I Medici 2 o Il ricco, il povero e il maggiordomo: chi ha vinto la sfida secondo gli Ascolti tv di ieri, 13 novembre 2018? Quanti telespettatori hanno visto, invece, gli altri programmi televisivi presenti sui maggiori canali del digitale terrestre? Su Rai 2, ad esempio, è andata in onda una nuova puntata di Stasera tutto è possibile, su Rai 3, invece, Bianca Berlinguer ha condotto #Cartabianca, su Italia 1 vi erano Le Iene mentre su La7 ...

Ascolti tv 12 novembre - I bastardi di Pizzofalcone batte ancora il GF Vip 3 : Ascolti tv ieri: I bastardi di Pizzofalcone 2 vince e mette all’angolo il GF Vip 3 Crollano gli Ascolti tv per il Grande Fratello Vip 3. Nuova pesante sconfitta per il programma Mediaset condotto da Ilary Blasi. Il reality di Canale 5 non è uscito vittorioso dal braccio di ferro con I bastardi di Pizzofalcone 2. Anche […] L'articolo Ascolti tv 12 novembre, I bastardi di Pizzofalcone batte ancora il GF Vip 3 proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Lunedì 12 novembre 2018. I Bastardi di Pizzofalcone chiude con il 23.4%. Il GF Vip al 20.9% : I Bastardi di Pizzofalcone 2 - Alessandro Gassmann Su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone 2 ha conquistato 5.507.000 spettatori pari al 23.4% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 3.769.000 spettatori pari al 20.9% di share. Su Rai2 Criminal Minds ha interessato 1.003.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su Italia 1 The Transporter Legacy ha catturato l’attenzione di 1.245.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Report ...

Ascolti tv pomeriggio - 12 novembre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Nuova settimana e nuova sfida fra Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne. Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 12 novembre 2018? Chi ha vinto fra Caterina Balivo, Bianca Guaccero e Maria De Filippi? Pare impossibile battere la regina di Canale 5, ma le due avversarie continuano, nonostante le numerose sconfitte, ad impegnarsi per raggiungere il loro obiettivo. Ecco cosa è successo nelle nuove puntate delle tre trasmissioni e ...

Ascolti tv ieri - I bastardi di Pizzofalcone 2 vs Grande Fratello Vip | Dati Auditel 12 novembre 2018 : Cosa hanno visto ieri sera i telespettatori tra I bastardi di Pizzofalcone 2 e Il Grande Fratello Vip 3? Cosa dicono pertanto gli Ascolti tv di ieri? Fino ad ora a vincere le precedenti sfide è stata la fiction di Rai 1 con protagonisti: Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini. Il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini è sempre stato in grosso affanno. Ecco tutti i Dati Auditel riguardanti la prima serata di ieri ...

Ascolti tv di domenica 11 novembre 2018. Morandi supera Fazio e Mara vince in sovrapposizione - record Sky per Milan-Juve : Bene anche il Gp del Brasile di Formula 1 che su Tv8 è stato visto da 1,7 milioni di spettatori, pari al 9% di share e su Sky Sport Uno da quasi mezzo milione con il 2,6%. Le Iene Show hanno ...

Ascolti tv domenica 11 novembre - ancora guerra tra Barbara D’Urso e Mara Venier : Ascolti tv: ieri nuovo testa a testa tra domenica In e domenica Live I dati Auditel relativi agli Ascolti tv di ieri, domenica 11 novembre, mostrano il nuovo testa a testa tra Barbara D’Urso e Mara Venier. Continua a colpi di share la battaglia tra le due signore della domenica per aggiudicarsi il maggior numero […] L'articolo Ascolti tv domenica 11 novembre, ancora guerra tra Barbara D’Urso e Mara Venier proviene da Gossip e Tv.