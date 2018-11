' Aria Nuova in Me' | sabato 17 novembre al teatro Savio di Messina | Francesco Buzzurro

Nuova plen Aria per i diplomati magistrali : Colpo di scena! Un’altra plenaria per i diplomati magistrali . A poche ore di distanza dall’emanazione del bando di concorso straordinario esce una news clamorosa. La questione dell’esclusione dalle Gae tornerà Nuova mente ad essere discussa dai giudici di Palazzo Spada. La notizia viene diramata dallo stesso sindacato che ha chiesto il nuovo intervento al Consiglio di Stato. Stiamo parlando di ANIEF e dell’iniziativa ...

Nuova profezia dalla Terra Santa : se verrà eretto il Terzo Tempio - prep Aria moci alla venuta del Messia : E’ tempo di profezie in Terra Santa e così, dopo i pesci nel Mar Morto e il serpente uscito dal Muro del Pianto, una Nuova profezia viene riportata dal ‘Daily Star’: l’eventualità che il Terzo Tempio Santo – dopo i primi due distrutti dai babilonesi (416 a.C.) e dai romani (70 d.C.) – venga eretto a Gerusalemme ci avvicinerebbe alla fine del mondo, con annesso avvento del Messia .In tal senso, il tabloid britannico ha interpellato Paul Begley, ...

Grande Fratello Vip - nuova lite tra M Aria Monsè e Daniela Del Secco a Domenica Live : lo scontro prosegue fuori onda : Ancora Marchesa. Daniela Del Secco torna a Domenica Live per rispondere a nuove accuse. La prima è sulla sua casa per la confusione ingenerata da alcune foto della 'Marchesa' scattate a Palazzo ...

GF Vip - nuova litigata tra M Aria Monsè e Daniela Del Secco a Domenica Live : Daniela Del Secco , la marchesa, torna a Domenica Live per rispondere a nuove accuse. La prima è sulla sua casa per la confusione ingenerata da alcune foto della 'Marchesa' scattate a Palazzo Ferrajoli ...

GF Vip - nuova litigata tra M Aria Monsè e Daniela Del Secco a Domenica Live : Daniela Del Secco , la marchesa, torna a Domenica Live per rispondere a nuove accuse. La prima è sulla sua casa per la confusione ingenerata da alcune foto della 'Marchesa' scattate a Palazzo Ferrajoli ...

Grande Fratello Vip - nuova lite tra M Aria Monsè e Daniela Del Secco a Domenica Live : Ancora Marchesa. Daniela Del Secco torna a Domenica Live per rispondere a nuove accuse. La prima è sulla sua casa per la confusione ingenerata da alcune foto della 'Marchesa' scattate a Palazzo ...

Samsung One UI è la nuova rivoluzionAria interfaccia - anche per smartphone pieghevoli : La nuova One UI di Samsung è ufficiale, l'interfaccia grafica che sostituirà la Touchwiz con Android 9 Pie e che introduce numerose novità stilistiche e di esperienza utente. Eccola in alcune immagini e video. L'articolo Samsung One UI è la nuova rivoluzionaria interfaccia, anche per smartphone pieghevoli proviene da TuttoAndroid.