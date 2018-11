Arbitro picchiato a Roma | la madre | Ogni partita una guerra

Arbitro picchiato - Salvini : "Difenderò i campi come i confini". Nicchi : 'Non manderemo più al massacro nostri arbitri' : Tutti devono sapere che chi sfiora un Arbitro deve essere sanzionato con pene fino all'allontanamento dei colpevoli dal mondo del calcio. Non vogliamo più persone che generano questo tipo di fenomeni"...

Arbitro picchiato - Salvini 'Emergenza'. E se la prende con Higuain 'Indegno' : Non vogliamo più queste persone nel nostro mondo'. Noi non siamo un partito, non cerchiamo consenso, non riceviamo finanziamenti pubblici, ma stiamo in piedi grazie ai lettori che ogni mattina ci ...

Roma - tutti con l'Arbitro picchiato Rambaudi : «Ma la sosta è inutile» : «Una follia, una cosa fuori dal mondo». È questo il commento più ripetuto tra tecnici, ex calciatori e addetti ai lavori riguardo all'episodio che ha visto protagonista un arbitro di 24 anni, Riccardo ...