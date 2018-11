Arbitri | Frongia | “Troppe aggressioni | è un fenomeno preoccupante”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 novembre 2018) “Siamo purtroppo all’ennesimo episodio, sono decine e decine ogni anno a Roma e nel Lazio. È unin crescita, molto preoccupante. Secondo me serve una reazione maggiore dal sistema sportivo e da quello del calcio in particolare. Ci ritroviamo sempre a commentare episodi accaduti qualche settimana fa, qualche mese fa, o qualche anno fa“. Lo ha detto l’assessore allo Sport di Roma Capitale, Daniele, intervenuto ai microfoni di Rmc Sport per commentare l’aggressione a un giovane arbitro avvenuta domenica scorsa a Roma in un match dilettantistico, e per il quale servirebbe “un maggior investimento nella prevenzione, nell’educazione, nell’incentivare i giocatori, le società e i tifosi che rispettano le regole. Sono state fatte iniziative del genere nel nord Europa, non sono utopia ma funzionano: è un intervento a tutti gli ...