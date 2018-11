Antonello | ' Marotta all' Inter? Fino a quando non c' è la firma'

Inter - Antonello : «Marotta? Grande manager ma senza firma bisogna aspettare» : «Beppe Marotta è un Grande manager , ma bisogna sempre aspettare. Finché non c'è la firma non si può dire che le cose siano fatte», ha detto l'ad dell' Inter . L'articolo Inter , Antonello : «Marotta? Grande manager ma senza firma bisogna aspettare» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

