Anticipazioni L' Allieva 2 quinta e penultima puntata | torna Arthur e sorprende Alice

L’allieva 2 - Anticipazioni quarta puntata : la scoperta di Alice : anticipazioni L’allieva 2, quarta puntata : Alice scopre la verità su Einardi e Conforti Grande successo anche per la terza puntata de L’allieva 2 andata in onda ieri sera su Rai1. Il triangolo amoroso tra Claudio, Alice e il pm Sergio Einardi sta appassionando i telespettatori. Cosa accadrà nella quarta puntata de L’allieva 2 giovedì 15 novembre? Alice , delusa da Claudio, decide di uscire da sola con la nonna Amalia per ...

L'Allieva Anticipazioni quarta puntata del 15 novembre : Claudio non convince la Allevi : L'Allieva : le anticipazioni della quarta puntata di giovedì 15 novembre arrivano puntuali. Cosa succedera' tra Alice Allevi , Claudio e Sergio, l'affascinante pubblico ministero che ha conquistato la dottoressa? I loro intrecci amorosi si complicheranno ulteriormente dopo che Alice fara' la conoscenza della ex moglie di Einardi. Nel frattempo, due nuovi omicidi impegneranno i due medici legali e il pm nelle indagini. Si tratta di un ragazzino ...

L’Allieva 2 – Terza puntata del 8 novembre 2018. Anticipazioni e trama. : Dopo il grande successo della prima serie, nel giovedì di Raiuno è tornata L’Allieva, seconda serie in sei puntate, la fiction con protagonisti Alessandra Mastronardi, nei panni della specializzanda in medicina legale Alice Allevi, e Lino Guanciale, nel ruolo del dott. Claudio Conforti, suo affascinante e severissimo mentore. L’Allieva 2 | 8 novembre 2018 | […] L'articolo L’Allieva 2 – Terza puntata del 8 novembre ...

L’Allieva 2 : Anticipazioni quarta puntata di giovedì 15 novembre 2018 : L'Allieva 2 La seconda stagione de L’Allieva, così come la prima, è composta da sei prime serate. Il cast è rimasto praticamente lo stesso (qui tutto sui personaggi), mentre è diversa la regia, che stavolta porta la firma di Fabrizio Costa, mentre nel 2016 era affidata a Luca Ribuoli. A seguire le anticipazioni episodio per episodio. L’Allieva 2: anticipazioni quarta puntata di giovedì 13 novembre 2018 2×07 Il Passaggio. ...

L’Allieva 2 - Alice tra le braccia di Einardi : Anticipazioni terza puntata giovedì 8 novembre : giovedì 8 novemebre, a partire dalle 21.25, Alessandra Mastronardi torna ancora una volta sui nostri schermi nel ruolo della specializzanda in Medicina Legale Alice Allevi con la terza puntata della seconda stagione de L’allieva. La serie è tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, sta venendo premiata dal pubblico anche per quanto riguarda questa nuova tranche di espiodi – dopo il successo della prima – e conta un cast ricco e ...

L'Allieva 2 : le Anticipazioni della terza puntata : Nel secondo episodio in onda l'8 novembre, Prison Blues - tratto dai romanzi di Alessia Gazzola - il delitto di un giovane detenuto libico porta Alice a contatto con il mondo penitenziario . Claudio cerca di riavvicinarsi alla ragazza. ma le intromissioni di Einardi non fanno che alimentare le incomprensioni: Alice ammette che la corte del brillante Pm le fa piacere ...

L'Allieva 2 - Anticipazioni terza puntata : Oltre ai casi a cui si appassiona, la protagonista de L'Allieva 2 deve anche occuparsi del triangolo in cui è finita. Nella terza puntata , in onda questa sera, 8 novembre 2018, alle 21:25 su Raiuno, Alice (Alessandra Mastronardi) deve riuscire a tenere a bada sia Claudio (Lino Guanciale) che Einardi (Giorgio Marchesi). L'Allieva , anticipazioni terza puntata Nel primo episodio, "L'acaro rosso", Alice confessa a Claudio di essersi baciata ...

L’Allieva 2 – Terza puntata del 8 novembre 2018. Anticipazioni e trama. : Dopo il grande successo della prima serie, nel giovedì di Raiuno è tornata L’Allieva, seconda serie in sei puntate, la fiction con protagonisti Alessandra Mastronardi, nei panni della specializzanda in medicina legale Alice Allevi, e Lino Guanciale, nel ruolo del dott. Claudio Conforti, suo affascinante e severissimo mentore. L’Allieva 2 | 8 novembre 2018 | […] L'articolo L’Allieva 2 – Terza puntata del 8 novembre ...

L’Allieva 2 - scintille tra Alice e Claudio : Anticipazioni seconda puntata giovedì 1 novembre : Da diverso tempo si sapeva che L’allieva sarebbe tornata sui nostri schermi con una seconda stagione e ora, dopo il successo di ascolti della prima puntata nonostante ci fosse in opposizione una puntata speciale del Grande Fratello VIP con ospite Fabrizio Corona, è pronta ad andare in onda anche la seconda : giovedì 1 novemebre, a partire dalle 21.25, Alessandra Mastronardi (attualmente anche nel cast de I Medici 2) riprende i panni della ...

Torna L’Allieva di Alessandra Mastronardi : Anticipazioni prima puntata giovedì 25 ottobre : Era stato abbondantemente annunciato e adesso il momento è giunto: da giovedì 25 ottobre a partire dalle 21.25, Alessandra Mastronardi Torna sugli schermi della Rai nei panni della specializzanda in Medicina Legale Alice Allevi per la seconda stagione de L’allieva, una fiction in sei puntate diretta da Fabrizio Costa e coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy. La ricetta trovata per la trasposizione nel linguaggio seriale e ...