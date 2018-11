Anticipazioni Il Segreto | Adela riceve delle lettere minacciose

Blastingnews

: Il Segreto anticipazioni: Emilia e Alfonso vicini alla fucilazione pubblica, è la fine? #ilsegreto - Il__Segreto : Il Segreto anticipazioni: Emilia e Alfonso vicini alla fucilazione pubblica, è la fine? #ilsegreto - anticipazionitv : La coppia in questione è stata avvistata su un aereo per Barcellona, in partenza per una vacanza romantica - daringtodo : Julieta viene arrestata ma non le vengono rivelati i capi d'accusa. L'unico a esserne a conoscenza è Meliton.… -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Il famoso sceneggiato di origini iberiche “Il” che narra le vicende ambientate nella cittadina di Puente Viejo è sempre più coinvolgente. Negli episodi che il pubblico avrà modo di vedere su Canale 5 in seguito, molto probabilmente il prossimo anno, la maestra(Ruth Llopis) non riuscirà a stare tranquilla. In particolare la moglie del sindaco verrà minacciata continuamente tramiteanonime. Purtroppo, l’insegnante non metterà al corrente della brutta situazione il marito perché si confiderà soltanto con la giornalista Irene Campuzano. Un personaggio sconosciuto minaccia, il Leal assume una guardia del corpo per la moglie Nelle puntate che sono andate in onda sull’emittente televisiva “Antena 3” lo scorso luglio 2018 un personaggio dall’identità sconosciuta ha rovinato la serenità di. Tutto è iniziato quando la maestra ha ricevuto numerose missive ...