Anticipazioni Chi l’ha visto | puntata di mercoledì 14 novembre 2018

Beautiful Anticipazioni americane : Katie rischia di perdere Will : anticipazioni americane Beautiful: Bill scopre la verità su Ridge, Katie rischia di perdere Will Katie rischia seriamente di perdere la custodia di Will, secondo ciò che sta accadendo attualmente nelle puntate americane di Beautiful. La più piccola delle sorelle Logan se la prende duramente con Ridge per quanto potrebbe succedere alla sua famiglia. Infatti, è […] L'articolo Beautiful anticipazioni americane: Katie rischia di perdere Will ...

Finale de I Medici 2 il 13 novembre con la congiura dei Pazzi : chi morirà? Anticipazioni ultimi due episodi : Chi morirà nel Finale de I Medici 2? La storica congiura dei Pazzi chiude la seconda stagione della fortuna serie di Rai1. La quarta e ultima puntata, in onda stasera 13 novembre, vedrà la famiglia fiorentina al centro del mirino. Jacopo ha deciso di eliminare i Medici, e manderà Francesco e Salviati dal Papa con un escamotage. Il Pontefice, convinto di organizzare un'ambasciata di pace, pianifica una spedizione, con la quale i Pazzi sperano di ...

Grande Fratello Vip 2018 - Anticipazioni decima puntata : scoppia il caso Cecchi Paone-Silvia Provvedi. Dasha furiosa contro Stefano Sala : Questa sera in prima serata su C anale 5 , nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 2018 . La decima puntata che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it promette scintille fin da ...

Sanremo Giovani con Baudo e Rovazzi : dichiarazioni - Anticipazioni e regolamento : Sanremo Giovani con Pippo Baudo e Fabio Rovazzi su Rai Uno: regolamento e novità Grosse novità per il prossimo Festival di Sanremo. Il direttore artistico Claudio Baglioni ha deciso di coinvolgere Pippo Baudo e Fabio Rovazzi e apportare qualche modifica per la categoria Giovani. Nel 2019 due dei nuovi talenti gareggeranno con i Big della […] L'articolo Sanremo Giovani con Baudo e Rovazzi: dichiarazioni, anticipazioni e regolamento proviene ...

L’ispettore Coliandro 7 - Anticipazioni : Gue Pequeno e Iva Zanicchi guest star : Mercoledì 14 novembre, in prima serata su Rai2 a partire dalle 21.20, torna ancora una volta L’ispettore Coliandro, giunto ormai alla sua settima stagione (la prima risale al 2006). Nella nuova stagione, composta da quattro nuovi episodi, ci sarà ampio spazio anche per delle guest star d’eccezione: appariranno nelle nuove puntata anche Francesco Pannofino, Guè Pequeno, Iva Zanicchi e Gianmarco Tognazzi. Nei panni del maldestro ...

Pallone d'Oro 2018 Anticipazioni - Messi e Ronaldo giù dal podio. Ecco chi vincerà : In due hanno vinto dieci Palloni d'Oro , cinque a testa, come nessun altro nella storia. Ma il dominio targato Lionel Messi e Cristiano Ronaldo , con quest'ultimo reduce da due successi consecutivi, ...

Anticipazioni Pechino Express : l’ottava puntata andrà in onda il 15 novembre : Pechino Express ottava puntata, le Anticipazioni del 15 novembre Cosa succederà nell’ottava tappa del viaggio di Pechino Express? Se vuoi scoprirlo subito continua a leggere. Chi sarà la prossima coppia ad essere eliminata? Questo ancora non possiamo saperlo, però intanto il promo a fine punatata ci ha fatto capire che sarà davvero una tappa molto difficile, una […] L'articolo Anticipazioni Pechino Express: l’ottava puntata ...

Chi saranno i semifinalisti di Pechino Express 2018? Anticipazioni ultima tappa in Tanzania dell’8 novembre : Chi saranno i semifinalisti di Pechino Express 2018? I fan dell'adventure game potranno iniziare a farsi questa domanda visto che oggi, giovedì 8 novembre alle 21.20, andrà in onda la nuova tappa del programma con la conduzione di Costantino della Gherardesca. Obiettivo principale della tappa sarà quella di qualificarsi per le semifinali in programma tra sette giorni. Ai nastri di partenza della puntata vedremo “sfidarsi” Le Mannequin (Linda ...

Pechino Express 2018 diretta ottava puntata 8 novembre : Anticipazioni : “Pechino Express - Avventura in Africa”, l’adventure game prodotto da Rai2 in collaborazione con Magnolia (Banijay Group) è giunto alla ottava puntata. Il programma, condotto da Costantino della Gherardesca, va in onda, stasera, giovedì 8 novembre in prima serata, a partire dalle ore 21.20.prosegui la letturaPechino Express 2018 diretta ottava puntata 8 novembre: anticipazioni pubblicato su TVBlog.it 08 novembre 2018 13:10.

Rocco Schiavone 3 ci sarà? Anticipazioni terza stagione : Rocco Schiavone 3 CI sarà? Con l’ultima puntata in onda mercoledì 7 novembre 2018 si conclude la seconda stagione della fiction di Rai 2. E ora tutti si stanno chiedendo se la serie verrà rinnovata o si chiude qui. Ecco tutto quello che sappiamo fino ad ora. DOVE VEDERE LE PUNTATE DELLA FICTION Rocco Schiavone 3 ci sarà? Anticipazioni terza stagione La serie ha come protagonista Marco Giallini, che veste i panni del burbero ...

Rocco Schiavone 2 - Anticipazioni quarta e ultima puntata del 7 novembre 2018 : Rocco Schiavone 2, anticipazioni quarta puntata del 7 novembre 2018: "Prima che il gallo canti".prosegui la letturaRocco Schiavone 2, anticipazioni quarta e ultima puntata del 7 novembre 2018 pubblicato su TVBlog.it 07 novembre 2018 17:03.

Rocco Schiavone 2 - ultima puntata : Rocco torna a Roma - Anticipazioni 7 novembre : Mercoledì 7 novembre, in prima serata su Rai2 alle 21.25, termina con il botto la seconda e ultima (per ora) stagione della fiction poliziesca Rocco Schiavone. Com’è noto, il ruvido e sarcastico vicequestore eponimo, interpretato da un Marco Giallini decisamente in forma, è un poliziotto dal notevolissmo talento ma che si porta dietro un carattere piuttosto difficile che è stato reso quasi respingente da delle grandi sofferenze passate. ...

Ultima puntata di Rocco Schiavone 2 : chi è la talpa che vuole fermare il vicequestore? Anticipazioni 7 novembre : L'Ultima puntata di Rocco Schiavone 2 chiuderà il cerchio su Enzo Baiocchi? Stasera, 7 novembre, andrà in onda il finale della seconda stagione della serie con Marco Giallini. I nuovi episodi in onda su Rai2 hanno registrato ottimi ascolti: circa 3 milioni di spettatori ogni settimana. Ottimi numeri per l'emittente che potrebbero far ben sperare per una possibile terza stagione della fiction. Ecco le Anticipazioni di stasera. Si intitola ...