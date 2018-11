Ana de Armas di Blade Runner 2049 enigmatica protagonista di un corto di Matteo Garrone

gqitalia

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Ana de, l’attrice cubana che ha stregato Ryan Gosling in “”, torna a essere misteriosa, sensuale, eppure eterea per un grande regista. Dopo Denis Villeneuve, a dirigerla, questa volta nel terzo dei Campari Red Diaries, – corti d’autore incentrati sui cocktail di culto e sui grandi bartender, addirittura rappresentati in una casta segreta (quella dei Red Hands) -, è, che col suo “Dogman” è il candidato dell’Italia agli Oscar 2019. Il regista romano succede nel racconto ai colleghi Paolo Sorrentino e Stefano Sollima e, dalle prime immagini di backstage, infonde alla ‘collezione’ dimetraggi eccellenti un’atmosfera sospesa, notturna e quasi d’incanto che richiama il suo “Il racconto dei racconti” in chiave urban. Ad accompagnare Ana denell’avventura, ...