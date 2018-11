ilfattoquotidiano

: Amy’s song, così Matt Simons diffonde un messaggio di amore e uguaglianza. E il video è da vedere - FQMagazineit : Amy’s song, così Matt Simons diffonde un messaggio di amore e uguaglianza. E il video è da vedere - Jessyclover : Accettazione, empatia ed amore: intervista a Matt Simons in occasione dell’uscita di Amy’s Song - SpingoItaly : Accettazione, empatia ed amore: intervista a Matt Simons in occasione dell’uscita di Amy’s Song -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) “Being who I am”. Unmusicale, un unico piano sequenza, una comunità che non si spezza nemmeno con tutto l’odio e le leggi liberticide della terra.è l’emozionante brano cheha scritto e interpretato perre und’, accettazione e. Sulla scia di Subterranean Homesick Blues di Bob Dylan, ilclip che sta facendo il giro del web, mostra una quindicina di coppie gay e lesbiche con i versi della canzone scritti sui cartelli tenuti in mano. Mentre la cinecamera fluttua tra i protagonisti sparpagliati in un enorme hangar vuoto, qualche coppia si bacia, qualcun’altra si copre distrattamente il viso, altri sorridono, altri guardano l’obiettivo con sfida. La canzone è ispirata alla vita della co-autrice del testo Amy Kuney, che appare in mezzo ad una quarantina di membri della comunità LGBTQ+. “Does your God really give a damn / ...