' Amici' | scelti i 19 concorrenti | sabato al via

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Sono entrati 19 ragazzi nella scuola del talento di Maria De Filippi che inaugura la nuova stagione del talent show '',17 novembre alle ore 14.10 circa su Canale 5. La commissione ha scelto 7 ballerini e 12 cantanti. I Professori hanno assegnato solo due banchi, uno per il canto a Giordana Angi (maglia nera) e uno per il ballo a Miguel Chavez (maglia rossa) mentre tutti gli altri devono conquistarsi un posto in classe.Sono entrati, per il Canto: Alessandro Casillo, Kevin Payne, Noemi Cainero, Daniel Piccirillo, Giacomo Eva, Tish, Ellynora, Giordana Angi, Yamatt, Jefeo, Mameli e Sofia Marcaccini; per il Ballo: Giusy Romaldi, Miguel Chavez, Daniele Nocchi, Arianna Forte, Marco Alimenti, Mattia Schinco e Mowgly.ospite della prima puntata in onda su Canale 5, Irama, cantautore e vincitore della scorsa edizione di “” che ha già collezionato 5 dischi di platino. Irama canterà “Non mollo mai”, brano tratto dal suo ultimo album “Giovani”. In studio il corpo di ballo dei professionisti formato dal colombiano Bryan Ramirez (new entry), Marcello Sacchetta, Elena D’Amario, Francesca Tocca, Giulia Pauselli, Simone Nolasco, Gabriele Esposito, Angelo Recchia, Virginia Tomarchio, Federica Panzeri e Lorella Boccia.