Amici 18 ' si prende' un cantante di Sanremo Giovani | chi è?

Amici - Wendy eliminata se la prende con i giudici ma Rudy Zerbi la brutalizza : 'Vedi di cambiare' : Amici casting sta per concludersi e i ragazzi arrivati al secondo step devono dare il massimo per sbaragliare la concorrenza ed entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi . Tra questi, però, ...

Amici choc : ecco chi prende il posto di Garrison Rochelle : Garrison Rochelle, addio. Ci siamo, Amici di Maria De Filippi sta per tornare. Tanta l’attesa, tante le aspettative. E mentre Maria sta lavorando sodo per offrire al suo pubblico uno show indimenticabile, si completa la squadra dei professori di ballo dell’edizione 2018 del reality. Già perché quest’anno Garrison Rochelle se ne va. Ormai è ufficiale: per mesi è circolata la voce che sarebbe stato Stefano De Martino a prendere il suo posto. Ma ...

Amicizie sui social - in rete una nuova truffa che prende di mira le donne : BOLZANO . Le vittime, in questi casi, sono prevalentemente donne che ricevono proposte di amicizia - su social network - da parte di uomini che, solitamente, si spacciano per Funzionari appartenenti a ...

Francesco Monte prende in giro Giulia Salemi? Vicini solo in Amicizia : Giulia Salemi presa da Francesco Monte al GF Vip: lui chiarisce Al Grande Fratello Vip la coppia Francesco Monte e Giulia Salemi non decolla. L’influencer ci prova in tutte le salse ma Monte sembra non voler andare oltre la semplice amicizia. C’è da dire che il ragazzo tarantino non sta vivendo un momento semplice. Dopo aver trascorso la prima settimana nella Caverna, ha avuto un duro impatto con gli ambienti della Casa e in ...