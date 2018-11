Amazon Prime Video | si punta all’horror con otto film esclusivi

Black Friday Amazon : le prime offerte e le novità in attesa dell’evento : Manca pochissimo al Black Friday di Amazon, una giornata ricca di offerte, perfetta per comprare i primi regali di Natale. Quest'anno il Black Friday sarà il 23 novembre, ma già ora su Amazon ci sono tantissime promozioni sulle idee regalo per Natale e non solo. Vediamo quali sono le più convenienti!Continua a leggere

Pagelle TV della Settimana (29/10-4/11/2018). Promossi Bocelli e Annalisa. Bocciati la ‘Marchesa’ e Amazon Prime Video : Andrea e Matteo Bocelli su ABC Promossi 9 ad Andrea Bocelli. Se in Italia deve “accontentarsi” del sesto posto in classifica, nel mondo il tenore stabilisce un record per un cantante italiano: primo al debutto, con l’album Sì, in Inghilterra e in America contemporaneamente. Mentre all’estero per promuovere il suo album è stato accolto da programmi molto popolari (da Ballando con le Stelle Usa agli show del mattino), nel ...

Pagelle TV della Settimana (29/10-4/11/2018). Promossi Bocelli e Annalisa. Bocciati la ‘Marchesa’ e Amazon Prime Video : Andrea e Matteo Bocelli su ABC Promossi 9 ad Andrea Bocelli. Se in Italia deve “accontentarsi” del sesto posto in classifica, nel mondo il tenore stabilisce un record per un cantante italiano: primo al debutto, con l’album Sì, in Inghilterra e in America contemporaneamente. Mentre all’estero per promuovere il suo album è stato accolto da programmi molto popolari (da Ballando con le Stelle Usa agli show del mattino), nel ...

Amazon sull'Adda per i clienti Prime : Ma il polo di Casirate d'Adda che si trova vicino alla Brebemi, secondo Tareq Rajjal, sarà importante anche per l'economia locali. In Italia, Amazon, ritiene di aver creato indirettamente circa ...

Pam - spesa a casa (in fasce di 2 ore a scelta) per tutti i clienti Amazon Prime : Non trovi mai il tempo per fare una spesa con calma, scegliendo accuratamente i prodotti da mettere nel carrello? Pam e...

Amazon Prime : in test la funzione per le consegne programmate : Gli acquisti su Amazon sono ormai prassi per tantissime persone, e aspettare i corrieri può comportare un’ansia non da poco, sopratutto se non si è a casa e non si può ritirare il pacco. Amazon leggi di più...

Amazon Prime Video : le nuove uscite di novembre : Amazon Prime Video sta diventando sempre più una vera e propria alternativa a Netflix, con decine di contenuti originali e film di ottima qualità. Il gigante dell’e-commerce ha infatti puntato molto su questo servizio, rendendolo leggi di più...

Amazon Prime Wardrobe sbarca nel Regno Unito : Amazon Prime Wardrobe è un nuovo servizio ideato dal gigante dell’e-commerce che consentirà a tutti i clienti Prime, di ordinare dei vestiti e di provarli gratuitamente prima di procedere al pagamento. La nazione pilota che leggi di più...

Amazon Prime Video - tutte le serie in arrivo a novembre : Homecoming - miniserie dal 2 novembre su Amazon Prime VideoPatriot - seconda stagione dal 9 novembre su Amazon Prime VideoBeat - prima stagione dal 9 novembre su Amazon Prime VideoThe Gymkhana Files - prima stagione dal 16 novembre su Amazon Prime VideoRocco Schiavone - seconda stagione dal 22 novembre su Amazon Prime VideoI Medici - seconda stagione dal 28 novembre su Amazon Prime VideoLa stella più brillante, nell’offerta di novembre di ...

Cosa vedere su Amazon Prime Video a novembre : Il cult annunciato si intitola Homecoming Porta la firma di Sam Esmail, padre di “Mr Robot”, e ha il volto di Julia Roberts il thriller psicologico, in linea dal 2 novembre in lingua originale, che prende il titolo da un Homecoming Transitional Support Center in cui la protagonista, un’assistente sociale, accoglie i soldati di rientro dalle zone di guerra. Almeno così all’inizio. Perché la storia in realtà è a ritroso e ...

Amazon Prime Video : serie tv e film di novembre 2018 : Amazon Prime Video novembre 2018 – serie Tv, film e ritorni: questa l’offerta del catalogo prevista per il prossimo mese autunnale. In prima fila Homecoming, lo show con protagonista Julia Roberts, fino a Medici: The Magnificent, la seconda stagione della serie sulla nobile famiglia fiorentina. Ed ancora Beat, Patriot e molti altri ancora. Vediamo nel dettaglio la proposta di Amazon Prime Video 2018 e le date di uscita. Amazon Prime ...

Black Friday 2018 : le prime offerte anticipate di Amazon : Manca un mese esatto al Black Friday 2018 , il 23 novembre prossimo il giorno dello shopping pre-natalizio, tanto atteso dai consumatori di tutto il mondo per potersi accaparrare l'oggetto tanto desiderato a prezzi vantaggiosi. Si tratta di una tradizione di origine americana che si celebra appena dopo il giorno del Ringraziamento o "Thanksgiving ...

Amazon Prime Video : nella nuova tv c'è anche Julia Roberts - : Beat Questa nuova produzione originale ci porta nel mondo dei club berlinesi: per conto della polizia un giovane dovrà infiltrarsi in una organizzazione di criminali dediti alla vendita di organi. ...

Amazon Prime Video - eccovi alcune novità del mese di ottobre - : Dick, The Man in the High Castle parla di un mondo in cui gli Alleati hanno perso la Seconda Guerra Mondiale. Nella terza stagione della serie vincitrice dell'Emmy, Juliana Crain , Alexa Davalos, ...