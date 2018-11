Amazon Loft for Xmas | tutti gli appuntamenti del primo negozio Amazon in Italia

Amazon Loft for Xmas – Apre il primo pop-up store di Amazon in Italia : Dal 16 al 26 novembre, in occasione della settimana del Black Friday e per festeggiare l’arrivo del Natale, Amazon Apre il suo primo pop-up store in Italia in una location di oltre 500 metri quadrati a Milano, in via Dante 14, nel cuore della città Amazon annuncia l’apertura del suo primo pop-up store Italiano, dal 16 al 26 novembre, per festeggiare insieme ai clienti Amazon, e non solo, la settimana del Black Friday e l’arrivo del Natale. ...