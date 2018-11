Amazon | all-in su Echo e Alexa | due città per HQ2

Wall Street in rosso : forti cali per Apple - Amazon e Netflix. Dollaro al top da 18 mesi. Borse giù - spread sopra 300 : I timori su un rallentamento della domanda mondiale e la brusca frenata di Wall Street hanno trascinato al ribasso tutte le piazze finanziarie europee. Al centro delle vendite i tecnologici. Petrolio in aumento con le decisione dell'Arabia Saudita di tagliare la produzione, mentre l'euro scende ai minimi da giugno 2017. Sul Ftse Mib svettano Telecom e Unipol, male St e Pirelli...

Assistenza Amazon : guida alla garanzia : La garanzia e quindi l’Assistenza post vendita sono fondamentali per qualsiasi prodotto e per dare tranquillità ai clienti. Amazon lo sa bene, abbiamo già parlato dell’ottimo reso che si può richiedere entro 30 giorni dalla ricezione per praticamente ogni oggetto del catalogo. Non tutti sanno però che l’Assistenza post vendita del colosso non si limita […] Assistenza Amazon: guida alla garanzia

La boutique di Amazon - vestiti alla moda (uomo e donna) a portata di click : Capi di abbigliamento dei maggiori marchi, da uomo e da donna, tutti in un'unica grande vetrina online

Amazon Alexa : 15 cose strane da chiedere all’assistente virtuale : Sono ben 50mila le skill offerte da Alexa, l’assistente vocale di Amazon, collegandosi ad altri servizi web. Al momento, in Italia, l’implementazione è ancora agli inizi: è appena sbarcato Echo, l’altoparlante che “contiene” Alexa e ci sono solo circa 400 funzioni. Ma leggi di più...

Il creatore di Mr Robot sulla sua nuova serie per Amazon : “Homecoming parla della paranoia suscitata dalla tecnologia” : Dopo il successo di critica e pubblico ottenuto con Mr Robot, era logico aspettarsi che il creatore e sceneggiatore Sam Esmail avrebbe continuato la sua carriera alzando il tiro, dedicandosi a serie sempre più ambiziose e capaci di sfidare lo spettatore. Infatti, il 2 novembre debutterà su Amazon Prime Video la prima stagione di Homecoming, che Emsail ha prodotto insieme a Julia Roberts, al suo esordio come attrice tv. Tratta dall’omonimo ...

Amazon cresce - ma rallenta : più 29% nel terzo trimestre : Amazon ha registrato un fatturato di 56,6 miliardi di dollari nel terzo trimestre, in aumento del 29% rispetto all’anno precedente. L’utile operativo e netto ha mostrato un miglioramento di dieci volte e i margini sono migliorati. La crescita è stata un po’ più lenta rispetto ai precedenti quattro trimestri molto forti e Amazon prevede una crescita lenta dei ricavi anche per il quarto trimestre. Amazon continua a crescere Anche ...

Amazon - record di utili nel trimestre ma il titolo perde su Wall Street : utili di record per Amazon, che arrivano a quasi 3 miliardi di dollari. È il secondo trimestre di fila, che il colosso americano dell'e-commerce segna un risultato sorprendente. Ma il titolo perde l'8%...

Amazon e Google - le trimestrali deludono Wall Street : MILANO - L'uccellino di Twitter non ha fatto primavera : se il social network dei cinguettii ha battute le attese con una solida trimestrale, così come aveva fatto in precedenza Netflix , dai 'big' ...

Amazon e Spinelli alleati - hub a Genova vicino alla zona del viadotto crollato : Il colosso dell’e-commerce a caccia di spazi per il nuovo hub della Liguria, tra Sampierdarena e Campi. Investimento da 10 milioni per il terminalista, previste oltre cento nuove assunzioni

Amazon e Spinelli alleati - nuovo hub vicino alla zona del ponte crollato : Il colosso dell’e-commerce a caccia di spazi per il nuovo hub della Liguria, tra Sampierdarena e Campi. Investimento da 10 milioni per il terminalista, previste oltre cento nuove assunzioni

Amazon e Spinelli alleati - nuovo hub vicino al ponte caduto a Genova : Il colosso dell’e-commerce a caccia di spazi per il nuovo hub della Liguria, tra Sampierdarena e Campi. Investimento da 10 milioni per il terminalista, previste oltre cento nuove assunzioni

Gli Echo di Amazon sono arrivati in Italia e grazie a GialloZafferano ti aiutano in cucina : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Amazon lancia Alexa - l'assistente personale che risponde alle domande e legge le notizie : ci sono anche Tgcom24 e Sportmediaset : Decine di milioni di utenti in tutto il mondo utilizzano già Alexa e oggi siamo entusiasti di presentarla ai nostri clienti italiani - dice Jorrit Van der Meulen, Vicepresidente Amazon Devices International - Questa esperienza di Alexa è ...

I dipendenti di Amazon a Bezos : stop alla vendita di software alle forze dell'ordine : Lettera sulla cessione della tecnologia di riconoscimento facciale al Pentagono: "Alto rischio di usi impropri"