Altri sport; L’Africa e il Baseball a Tokyo 2020

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Anche ilsta crescendo in Africa e nel 2019 ci sará il primo campionato africano per nazionaliChesia un continente in crescita non lo scopro certo io: avvicendamenti politici, capi di Stato donne (prima la Liberia e ora l’Etiopia), sistemi politici che piano piano stanno virando verso la democrazia, crescita nel comparto elettronico e nascita di start up di giovani che per idee e preparazione non hanno nulla da invidiare ai ragazzi occidentali sono tutti segnali che ci dimostrano quanto il “continente nero” potrà dare al mondo nei prossimi decenni.Certo, la povertà è ancora molto diffusa e vi sono interi strati di popolazione che sono costretti ad emigrare per sfuggire a guerre, epidemie e persecuzioni etniche. Chi emigra non lo fa certo per “hobby” e se si decide di rischiare la vita attraverso frontiere, deserto e, infine ma non per importanza, Mediterraneo è ...