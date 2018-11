Allerta Meteo | nuova tempesta in Italia nel weekend | forti piogge e vento all’estremo

Allerta Meteo - Venerdì 16 arriva il freddo e innesca un violento Ciclone Mediterraneo : sarà un weekend terribile al Sud : Allerta Meteo – L’AntiCiclone Sub-Tropicale che sta garantendo bel tempo e caldo anomalo in tutt’Italia ha i giorni contati: intanto, però, le temperature sono molto miti rispetto alle medie del periodo in tutte le Regioni. Le massime di oggi hanno raggiunto +24°C a Sassari, Alghero, Carbonia e Oristano, +23°C a Olbia, +22°C a Catania e Trapani, +21°C a Napoli, Palermo, Cagliari, Messina, Reggio Calabria, Foggia, Cosenza, ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : ancora criticità per la piena del Po : Il fiume Po ancora sorvegliato speciale per la propagazione della piena in Emilia Romagna. Resta per oggi l’Allerta arancione nella pianura Emiliana orientale e sulla costa ferrarese per criticità idraulica. Nel Ferrarese, comunicano l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile per l’Emilia-Romagna e Arpae, la piena transiterà nella giornata di lunedì, 12 novembre, con livelli superiori alla soglia 2 ...

Meteo - Allerta per la piena del Po in Veneto e Emilia. Ma domani torna il bel tempo : Prosegue l'emergenza maltempo: allerta gialla per rischio idrogeologico e rischio temporali su Sicilia, Calabria e Lombardia. domani migliora un po' su tutto il Paese, con temperature anche in leggero aumento.Continua a leggere

Maltempo a Mazara - Randazzo - Lega - : Il sindaco non ha comunicato l´Allerta meteo : L'amministrazione comunale di Mazara del Vallo non ha informato per tempo i cittadini dell'allerta meteo diramata dalla Protezione civile. È chiaro che la prevenzione non può neutralizzare ...

Allerta Meteo in Sicilia - bombe d'acqua a Mazara del Vallo : La provincia di Trapani è alluvionata. Gravissimi i danni per lo staripamento del fiume Mazaro che ha travolto le abitazioni. La perturbazione si sta spostando verso Palermo, Catania e Siracusa -

Maltempo : Allerta Meteo per la piena del Po sulla costa dell’Emilia Romagna : Continua l’allerta arancione in Emilia-Romagna a causa della piena del fiume Po che continua ad intimorire. Le aree interessate dall’avviso di criticità idraulica sono la pianura emiliana orientale e la costa ferrarese. A segnalarlo è stato l’ultimo bollettino dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile per l’Emilia-Romagna e di Arpae. La piena interesserà la zona del ferrarese nella giornata ...

Allerta Meteo - weekend di forte maltempo al Nord e all’estremo Sud : forti temporali in Sicilia - nubifragi in Liguria e piogge in Lombardia [MAPPE] : 1/19 ...

Maltempo - Allerta Meteo in Sicilia : in arrivo forti piogge : La Protezione Civile della Sicilia ha diramato per oggi un'allerta meteo arancione nella parte occidentale e gialla nella parte orientale dell'isola

Maltempo - Sicilia “colpita e affondata” dai temporali Mediterranei : disastro a Mazara del Vallo - Allerta Meteo in tutta l’isola [LIVE] : Allerta Meteo – Come ampiamente previsto nelle scorse ore, violenti temporali hanno colpito la Sicilia occidentale nella notte e nelle prime ore del mattino. Sono caduti addirittura 106mm di pioggia a Mazara del Vallo, 91mm a Salemi, 80mm a Fulgatore, 51mm a Marsala, 46mm a Castelvetrano, 40mm a Sciacca, 38mm a Erice, 34mm a Trapani e Partanna. Parliamo quindi di vere e proprie bombe d’acqua, in un’area già messa a dura prova ...

Maltempo : oggi Allerta Meteo arancione in Sicilia : Palermo, 10 nov. (AdnKronos) - Livello di allerta arancione oggi in Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle ore 24 oggi.

Allerta Meteo arancione in Sicilia per domani : dettagli e previsioni : Una bassa pressione collocata sul Mediterraneo occidentale muoverà verso Est nelle prossime ore, coinvolgendo la Sicilia nella giornata di domani. Sabato 10 Novembre avremo per tanto un...

Allerta Meteo Sicilia : temporali e venti forti : Una perturbazione atlantica tenderà da stasera a posizionarsi tra la Tunisia e lo Stretto di Sicilia, determinando condizioni di Maltempo sull’isola, in particolare sui settori occidentali e meridionali, nonché su Pantelleria e sulle Pelagie. Lo indica un avviso di condizioni Meteorologiche avverse emesso dalla Protezione civile. Dalle prime ore di domani, è la previsione, ci saranno precipitazioni, anche a carattere di rovescio o ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile per Sabato 10 Novembre : forti temporali e venti intensi in Sicilia - maltempo anche al Nord : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica tenderà da stasera a posizionarsi tra la Tunisia e lo Stretto di Sicilia, determinando condizioni di maltempo sulla Sicilia, in particolare sui settori occidentali e meridionali, nonché su Pantelleria e sulle isole Pelagie. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Allerta Meteo Veneto : criticità “arancione” per la piena del Po : Per oggi e domani il centro Meteorologico di Arpav segnala in Veneto alternanza di nubi e schiarite, con assenza di piogge, nebbie in pianura e temperature minime in diminuzione. Il Centro decentrato della Protezione civile del Veneto conferma lo stato di Allerta ‘arancione’ nel tratto Veneto dell’asta del fiume Po per il passaggio, tra oggi e domenica, di una ulteriore onda di piena che avrà livelli superiori ai giorni precedenti. Si prevede ...