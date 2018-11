Allegri è il Salieri del calcio italiano

ilnapolista

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Costante subordinazione Esistono uomini di talento e uomini che ne sono privi, ma più numerose ancora sono le diverse sfumature di umanità tra queste due classi di persone. Una di esse fu magistralmente rappresentata dall’Antoniointerpretato da Murray Abraham nel celebre film Amadeus: l’insieme degli uomini privi di reale talento ma dotati della necessaria profondità di intelligenza per riconoscere talento nel prossimo. Il regista ceco Miloš Forman ne fornì una splendida e tragica icona, segnata dal destino di possedere ogni strumento per comprendere ed apprezzare la straordinarietà di taluni essere umani, pur rimanendo drammaticamente sprovvisti di quello stesso talento. Massimilianoè un autentico Antoniodel, con una storia se possibile ancora più ricca, vero oro per un possibile sceneggiatore astuto e con un po’ di naso. Egli è un allenatore ...