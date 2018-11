Alfonso Signorini è sicuro Silvia Provvedi è ancora innamorata di Corona VIDEO

Grande Fratello VIP 2018 - Alfonso Signorini è convinto : "Silvia Provvedi è ancora innamorata di Fabrizio Corona" : Una delle vicende più forti che tuttora caratterizzano il percorso di Silvia Provvedi all'interno della casa del Grande Fratello Vip è stato l'incontro con Fabrizio Corona, un faccia a faccia che ha lasciato strascichi aldilà della lite tra l'ex re dei paparazzi e la lite con Ilary Blasi. A Casa Signorini l'argomento è stato ripreso in compagnia di alcuni ospiti che hanno voluto dire la loro sulla questione.A partire da Carmen di Pietro ...

Grande Fratello Vip - tutto già deciso : 'Chi sono i 5 finalisti' - la bomba su Ilary Blasi e Alfonso Signorini : tutto architettato, tutto già deciso: i finalisti del Grande Fratello Vip ci sono già. A sostenerlo, intervistato dal programma Ultime dalla casa, è Maurizio Battista , ex gieffino col dente ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini su Stefano Sala e Benedetta Mazza : 'Voi come Cecilia e Ignazio' : 'Avete il timore di ripercorrere il vissuto di Cecilia Rodriguez '. È l'opinionista Alfonso Signorini a prendere parola riguardo la storia d'amore tra Benedetta Mazza e Stefano Sala al Grande Fratello ...

Capito Lorella Cuccarini? Alfonso Signorini la becca per strada : la maliziosa voce sul 'giovane amico' : Su Chi in edicola da mercoledì 14 novembre, le immagini esclusive di Lorella Cuccarini con un uomo misterioso che le tiene la mano in un locale di Firenze e poi la abbraccia teneramente a spasso per ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini reagisce così al bacio tra Elia Fongaro e Jane Alexander : tutto finto? : Ha emozionato molti, in studio e a casa, il bacio di tra Jane Alexander ed Elia Fongaro . La storia d'amore più intensa e sorprendente del Grande Fratello Vip sembra così resistere anche alla ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini comunica a Silvia Provvedi della relazione tra Fabrizio Corona e Asia Argento. La reazione della Donatella stupisce : La nona puntata del Grande Fratello Vip inizia con Alfonso Signorini che in casa comunica a Silvia Provvedi la notizia pubblicata da Chi, settimanale da lui diretto, sulla relazione (vero o finta che sia) tra Fabrizio Corona e Asia Argento. La Donatella, nonostante fosse freezata, si lascia andare con tono liberatorio: “Può tenerselo“. Ilary Blasi si presenta in puntata con un nuovo look che prevede una parrucca mora e nel corso ...

Ilary Blasi e Alfonso Signorini si baciano (VIDEO) : Alfonso Signorini e Ilary Blasi: scatta il bacio al GF Vip In questa nuova puntata della terza edizione del Grande Fratello Vip ne sono successe di tutti i colori. E giusto poco fa c’è stato l’attesissimo incontro tra Walter Nudo e Francesca Cipriani. Difatti proprio quest’ultima, dopo essere aver detto diverse volte nelle trasmissioni condotte da Barbara d’Urso di essersi perdutamente innamorata dell’ex modello di ...

Grande Fratello Vip - Barbara D'Urso furiosa : «Queste cose non le voglio più sentire». Frecciatina a Ilary Blasi e Alfonso Signorini? : di Emiliana Costa Barbara D'Urso , Frecciatina al Grande Fratello Vip ? Oggi a Pomeriggio 5, la conduttrice ha intervistato un uomo pugliese che si è trasferito a Bologna per poter vivere più ...

CR4 - Asia Argento e Fabrizio Corona : parla Alfonso Signorini 'Ho fatto la paparazzata io Fabrizio non c'entra' : Sul palco di CR4 - La repubblica delle donne oltre all'ospite Asia Argento e al conduttore Piero Chiambretti c'era anche Alfonso Signorini . E proprio al direttore del settimanale Chi , Chiambretti ha ...

Belen Rodriguez - Alfonso Signorini smentito : 'Non sta con Cerella - ma con...'. La clamorosa bomba sul gossip : Guerra di gossip su Belen Rodriguez . Una settimana fa Alfonso Signorini sul suo settimanale Chi aveva sparato la foto della showgirl argentina abbracciata a Bruno Cerella , amico argentino giocatore ...

