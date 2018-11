Alex Bellini | il coraggio di essere se stessi

vanityfair

(Di mercoledì 14 novembre 2018)parla con il suo tono inconfondibile, calmo ma non privo di passione, come se pensasse a ogni parola. È in piedi, alto e magro, sul palco del TedxLakeComo, che si è tenuto sabato 10 novembre 2018 e ha festeggiato i suoi 10 anni di attività: era il 2008 quando grazie alla visione del manager e imprenditore Gerolamo Saibene per la prima volta nasceva in Italia una versione “X” del famoso talk americano.guarda la grande sala e racconta, qualcuno lo riprende, qualcuno non l’hai mai visto e mai conosciuto – e forse non sa delle sue incredibili avventure, dalla traversata dell’Atlantico a remi a quella del Pacifico -. «Ho avuto la fortuna di conoscere il mondo naturale, la natura ha dato forma ai miei sogni. Nella natura ho scoperto realtà ancora più grandi. Per questo oggi ho l’urgenza di alzarmi e lottare per essa. Siamo in crisi, di ...