Alberto Bonisoli | ' Film prima al cinema e poi in streaming' Ministro Beni culturali

Il ministro dei Beni culturali - Alberto Bonisoli - ha detto che nel 2019 le giornate gratis ai musei aumenteranno e saranno 20 : Il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli ha detto che il prossimo anno le giornate gratuite nei musei aumenteranno e saranno 20: «Si passerà a 20 giornate gratuite e saranno distribuite in modo diverso rispetto al passato, perché voglio introdurre

Alberto Bonisoli : “Abolirei la storia dell’arte” : la battuta del ministro che non fa ridere : La battuta del ministro Alberto Bonisoli in merito all'abolizione della storia dell'arte si sta trasformando in un casus belli. Alle parole del titolare del Mibac risponde la portavoce dell'Associazione Insegnanti di storia dell'Arte: "Bizzarro, la sua maggioranza vuole potenziarne l'insegnamento nelle scuole".Continua a leggere