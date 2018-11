Al via la stagione tesseramenti dello Csen di Ragusa

Ciclismo – Nippo Vini Fantini Faizanè dà il via alla nuova stagione il 21 novembre ad Asiago : info e dettagli : Il 21 novembre il team si riunirà per la prima volta ad Asiago per il via ufficiale della stagione 2019. Presenti tutti gli italiani, con il capitano Marco Canola e il nuovo terzo sponsor del team Faizanè. Attesi anche i volti nuovi del team, tra i quali spicca Moreno Moser La stagione 2019 del team Nippo Vini Fantini Faizanè è già ai blocchi di partenza. Dal 21 al 23 novembre il roster #OrangeBlue 2019 si riunirà presso l’hotel ...

L’Ispettore Coliandro 7 al via su Rai2 : i casi e la trama della nuova stagione : Il 14 novembre su Rai2 prenderà il via L’Ispettore Coliandro 7. Giampaolo Morelli è pronto a vestire i panni del famoso e irriverente ispettore che anche questa volta si metterà nei guai pasticcione e testardo come è. Nato dalla penna di Carlo Lucarelli, l’Ispettore Coliandro terrà compagnia al pubblico di Rai2 con 4 nuovi casi per altrettanti episodi che vedono alla regia ancora una volta i Manetti Bros. LA trama DEI NUOVI EPISODI ...

Napoli - via alla stagione teatrale nei locali occupati : 'Danno al Comune di quasi 200mila euro' : Il cortocircuito si registra nel momento in cui l'associazione - che senza dubbio produce spettacoli di interesse culturale - continua ad utilizzare la struttura 'disattendendo quanto convenuto il 1 ...

Forza Italia riparte dai giovani. via alla stagione congressuale : Ieri a Palazzo Grazioli Silvio Berlusconi e Antonio Tajani hanno incontrato il segretario dell'Udc Lorenzo Cesa per discutere dell' 'allargamento dell'area politica che in Italia si richiama ai ...

Francesco Mandelli - Debora Villa e altri ancora : al via la nuova stagione alla Sala Banti : Fattori che determinano una positiva crescita sociale» IL PROGRAMMA- Sono quattordici gli spettacoli che si alterneranno dal 2 dicembre al 30 marzo in un cartellone che nasce, come sempre, dalla ...

Teatro. Presentata "La stagione dei piccoli 2018/19" : al via tanti eventi tra il Rasi e il Mar : ... e a proposito di internazionalità, val sicuramente la pena di segnalare la presenza in cartellone degli spettacoli Immer/Forever della compagnia austriaca Toihaus Theater Salzburg , anche per un ...

VICENZA Comunale : al via la stagione di danza con i Grupo Corpo : Gli abbonamenti danza , 7 spettacoli in Sala Grande, , in vendita fino a domenica 11 novembre, costano: 210 euro l'intero, 182 euro il ridotto over 65 e 126 euro il ridotto under 30. Gli abbonamenti ...

Ricci di mare : al via la raccolta - confermati i vincoli in vigore nella passata stagione : La stagione di pesca dei Ricci di mare partirà il 15 novembre, con la conferma delle regole approvate lo scorso anno e un impegno ancora maggiore nella lotta all'abusivismo. È la sintesi dell'incontro ...

Al via le repliche di Che Dio ci Aiuti su Rai Premium - tutti gli episodi della serie in attesa della quinta stagione : In attesa della quinta stagione, al via le repliche di Che Dio ci Aiuti su Rai Premium. L'emittente trasmetterà tutti gli episodi della fiction, a cominciare dalla prima stagione. La serie, ambientata inizialmente a Modena e poi a Fabriano, ruota intorno a Suor Angela (Elena Sofia Ricci), ex carcerata che ha cambiato vita, e il suo convitto, che diventa punto d'incontro per persone di vario genere. Nella prima stagione, Suor Angela si lega in ...

Teatro - al via la stagione di Montecchio Maggiore : Gli spettacoli iniziano tutti alle 21, mentre gli abbonamenti saranno in vendita a partire da mercoledì 7 novembre, presso l'Ufficio comunale cultura. Prevendita dei biglietti anche online su arteven.

Albenga : al via la stagione teatrale 2019 al Teatro Ambra : Il programma comprende sei spettacoli di Prosa, in abbonamento, e tre spettacoli, Teatro/Musica/Magia/cabaret, fuori abbonamento, di cui uno a scopo benefico. Ecco il Cartellone della rassegna ...

Hearthstone : ha il via la stagione classificata di novembre 2018 - Pozzo senza Fondo : ha avuto il via la nuova stagione classificata di Hearthstone, Pozzo senza Fondo.Come riporta Blizzard sulla sua pagina ufficiale, la stagione classificata di novembre 2018 è appena cominciata e come al solito potremo collazionare un nuovo dorso delle carte, chiamato Pozzo Lunare.Questo dorso metterà in mostra, sul retro delle nostre carte, i risultati che abbiamo raggiunto in Hearthstone. Per ottenerlo dovremo vincere cinque partite a qualsiasi ...

Influenza : al via la stagione - primi 125.000 casi : “Nella 43ª settimana del 2018 l’incidenza totale è pari a 1,17 casi per mille assistiti. Il numero di casi stimati in questa settimana è pari a circa 71.000, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 125.000 casi“: è quanto emerge dal primo bollettino settimanale della sorveglianza InfluNet, a cura dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss). L’Influenza è dunque ai blocchi di partenza: molte delle febbri che ...

Al via la Stagione Teatrale della Compagnia Odèon diretta da Rita Nicotra : Con “U difettu…pigghiulu di pettu”, si apre ufficialmente la nuova Stagione Teatrale 2018/19, della Nuova Compagnia Odèon, diretta da Rita