Al via il progetto “L’Ospedale dei piccoli” per fornire assistenza a oltre 9mila pazienti

'Vivi internet - al meglio' - progetto al via dalla Lombardia : Iniziativa di Google, Altroconsumo e Telefono Azzurro per sensibilizzare ad un uso responsabile del web

Vivi internet - al meglio : al via il progetto di Google per un uso responsabile del web : Il web è ormai parte integrante delle nostre vite, e tra piattaforme di comunicazione e social network è ormai facilissimo restare costantemente in contatto con altre persone in qualsiasi momento della giornata. Le potenzialità della rete sono enormi, ma come ogni cosa deve essere usato con attenzione e consapevolezza, per evitare che si trasforma in un’arma a doppio taglio, esponendoci a pericoli di varia natura. Nasce proprio con ...

'Vivi internet - al meglio' - progetto al via dalla Lombardia : Iniziativa di Google, Altroconsumo e Telefono Azzurro per sensibilizzare ad un uso responsabile del web

Jinrui VS Kyojin - svelato il progetto che diede il via a L'attacco dei giganti : Da quello stesso progetto sarebbe infine sorto L'attacco dei giganti, manga ormai inseritosi nella storia degli shonen e arrivato di recente a introdursi nel mondo di Hollywood con un live action ...

Matera. Al via progetto MaTerre 2019 : “All’interno di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 c’è un progetto che lega il cinema alla poesia ed entrambi al

“Dyslexia@work” : al via il progetto per l’inserimento dei giovani con DSA nel mondo del lavoro : Un progetto volto a superare le difficoltà che i ragazzi con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) possono incontrare in ambito lavorativo: dalla scelta della professione da intraprendere al potenziale percorso di crescita interno all’azienda Bologna, 5 novembre 2018 – Per supportare le persone con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) nell’inserimento lavorativo e nella loro crescita professionale, Associazione Italiana Dislessia e ...

Sci : Al via il progetto "I Campioni nascono qui" - realizzato in collaborazione fra FISI - AMSI e COLNAZ : Il mondo dei maestri rappresenta un comparto importante per l'economia nazionale'. Soddisfatto Luciano Magnani, presidente COLNAZ. 'E' stato compiuto un grande passo avanti - spiega -, che giunge al ...

Sci : Al via il progetto "I Campioni nascono qui" - realizzatìo in collaborazione fra FISI - AMSI e COLNAZ : Il mondo dei maestri rappresenta un comparto importante per l'economia nazionale'. Soddisfatto Luciano Magnani, presidente COLNAZ. 'E' stato compiuto un grande passo avanti - spiega -, che giunge al ...

Progetto Nazionale Centro CONI "Orientamento e avviamento allo sport" : ... successivamente, saranno inviati per fini statistici e scientifici all'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport".

Hiv - al via progetto #trattamibene : Nella battaglia contro l'Hiv c'è un obiettivo ancora lontano da raggiungere al più presto e in poco tempo: il quarto 90 . Secondo quanto definito dal programma Unaids , United Nations Programme on Hiv/...

Pisa - “Pensiero computazionale” : al via progetto finanziato da Google per le scuole secondarie : A Pisa città dell’informatica, l’Università si è aggiudicata un finanziamento Google per realizzare un progetto che coinvolge le scuole secondarie di secondo grado. E sono infatti più di cinquanta i docenti che nelle prossime settimane frequenteranno il corso sul “Pensiero computazionale”, organizzato dall’Ateneo e finanziato dal più famoso motore di ricerca di Internet. L’iniziativa è stata illustrata in Rettorato venerdì 26 ...

Al via “Autopsia di Venezia” - il progetto di crowdfunding che racconterà la Serenissima : un appello per salvare la città - tra turismo di massa e spopolamento : Ha preso il via in questi giorni “Autopsia di Venezia” (“Venice’s autopsy”), il progetto di crowdfunding che finanzierà una mostra fotografica d‘autore dedicata a illustrare la situazione attuale della città, fra turismo di massa e spopolamento. L’esposizione, che partirà a settembre 2019 in concomitanza con la Biennale d’Arte e si protrarrà fino a maggio 2020, sarà curata dal fotografo veneziano Michele Alassio, e porterà all’attenzione ...

Lombardia : presentata a Palazzo Pirelli progetto 'via delle castagne' (3) : (AdnKronos) - La castagna è "un frutto straordinario, proprio per le sue caratteristiche nutrizionistiche -evidenzia Paganelli-. Non per niente ha avuto un ruolo fondamentale nella dieta delle nostre genti. Portare avanti la cultura della castagna, attraverso queste manifestazioni, significa riprend

Lombardia : presentata a Palazzo Pirelli progetto 'via delle castagne' (2) : (AdnKronos) - "Siamo felici di fare questa presentazione nella prestigiosa sede del Consiglio regionale della Lombardia -sottolinea Pesenti-. 'La Via delle castagne' è un evento promozionale del territorio che, grazie alla proficua collaborazione con Regione Lombardia, ci porta ad ampliare l’offerta