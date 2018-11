eurogamer

Aiuto! La mia Xbox One X ha acceso il mio camino elettrico! #articolo -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Microsoft ha affermato più volte che la suaOne X è roba che scotta ma uno dei suoi possessori potrebbe anche aggiungere che la console più potente al mondo si sta dimostrando anche troppo bollente.Andy Eggleton, 44 anni, di Cottingham in Yorkshire, ha raccontato ad Eurogamer che la sua consoleaccende accidentalmente ilelettrico di casa sua.Il suo, un Castleton Electric Fireplace della Endeavour Fires, è stato progettato per essere controllato a distanza. Gli utenti possono accendere e spegnere il fuoco, controllarne la temperatura e le opzioni di luminosità. Il tutto, però, è pensato per funzionare tramite il telecomando apposito del, non con una.Read more…