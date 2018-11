AG | un morto e un ferito grave in centro asilo | 17 anni di prigione

Asti - morto tecnico ferito da un 90enne : 13.12 E' morto il perito tecnico ferito da due colpi d'arma da fuoco esplosi da un novantenne di Portacomaro d'Asti. Il tecnico doveva valutare l'abitazione dell'anziano per un eventuale pignoramento. L'omicida, che viveva in condizioni di degrado con la figlia di 57 anni, è stato fermato dai carabinieri giunti sul luogo.

'Ferito da un coltello' - si infittisce il giallo del cameraman morto : Si infittisce il mistero sulle cause della morte di Mario Barone, il cameraman 56enne di San Giorgio a Cremano spirato sabato scorso in rianimazione al Cardarelli dopo una lunga via Crucis in tre ...

Agguato a San Giovanni : un morto - un ferito e quindici colpi esplosi - VIDEO : Appena un giorno dalla marcia delle scuole contro le stese, a San Giovanni a Teduccio si torna a sparare e stavolta non verso i balconi. Un morto e un ferito il bilancio dell'Agguato in piazza San ...

Sparatoria : un morto e un ferito. Raid a San Giovanni a Teduccio : Sparatoria tra la folla a San Giovanni a Teduccio, in provincia di Napoli. Due persone sono state colpite davanti alla chiesa di San Giovanni Battista, nella periferia Est di Napoli. Nel mirino è finito Salvatore Soropago, 37 anni, accompagnato all’ospedale Loreto Mare, dove però è giunto cadavere. Gli operatori del 118 non hanno potuto fare niente per l’uomo, colpito a morte mentre passeggiava davanti alla chiesa. Nel terribile ...

Terracina. Cade albero - morto e ferito : 17.53 Un albero è caduto su un'auto in transito a Terracina, sul litorale laziale, uccidendo un uomo e ferendone un altro in modo grave, che è stato trasportato dal 118in ospedale in codice rosso. La tragedia è accaduta in Viale della Vittoria, nel pieno centro della cittadina, che è stata investita da una tromba d'aria che ha provocato seri danni con molti alberi caduti.

Foggia - operaio morto schiacciato da una balla di fieno/ Arpinova - incidente sul lavoro : ferito un altro uomo : Foggia, operaio morto schiacciato da una balla di fieno: cosa è successo ad Arpinova, gravissimo incidente sul lavoro. ferito anche un secondo uomo, tutte le novità(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 19:41:00 GMT)

Furgone si schianta contro le barriere lungo la A18 - un morto e un ferito grave : Fonte: lasicilia.it , https://www.lasicilia.it/news/cronaca/195366/Furgone-si-schianta-contro-le-barriere-lungo-la-a18-un-morto-e-un-ferito-grave.html, catania , messina , Sicilia Furgone si schianta ...

Roma - Suv travolge due pedoni vicino alla Bocca della Verità. Un morto e un ferito : La vittima, un inglese di 72 anni, è stata trascinata per una decina di metri. La figlia 40enne che era con lui è ricoverata in condizioni gravi con molte fratture

Auto tampona camion in sosta sulla superstrada : un morto e un ferito grave : Per la vittima non c'è stato niente da fare. ferito un ragazzo di 22 anni che era in macchina con lui al momento dello...

Maltempo Sicilia : un morto e un ferito in un incidente stradale a Modica : Grave incidente nella serata di ieri nel Ragusano: a Modica una persona ha perso la vita e un’altra è rimasta ferita in un sinistro stradale a causa della pioggia. Un’auto guidata da un 25enne avrebbe sbandato e invaso la corsia opposta scontrandosi con un’altra vettura che sopraggiungeva, andando poi a sbattere con violenza contro il muro di delimitazione della carreggiata. ferito il conducente della seconda auto. L'articolo ...

Far west a Bari : un morto e un ferito grave : 18.10 - La vittima del far west di oggi a Bari - inseguimento e sparatoria in pieno giorno - è un 24enne. C'è anche un ferito grave, ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale "Di Venere". L'uomo è stato raggiunto da un colpo di pistola alla colonna vertebrale. Le indagini sull'accaduto sono coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia. Dopo due sparatorie nel giro di una settimana il sindaco del capoluogo pugliese Antonio ...