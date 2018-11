Adriana Lima | l’angelo più amato di Victoria’s Secret che ha detto stop alle passerelle

Adriana Lima - sexy addio alle passerelle : che fuoriclasse! LE FOTO : A New York la supermodella brasiliana ha dato l'addio alle passerelle del 'Victoria's Secret Fashion Show' dopo una carriera insuperabile. Super sportiva, sposata dal 2009 al 2014 con il cestista ...

Adriana Lima dice addio alle passerelle di Victoria’s Secret : É tempo di addii e nuovi inizi per la bella Adriana Lima. La modella e volto storico di Victoria"s Secret dice addio alle passerelle. Mano sul cuore, testa bassa, lacrime negli occhi, con un vestito che non lascia nulla all"immaginazione, la Lima annuncia il suo addio, non sfilerà più per Victoria"s Secret.Brasiliana, 37 anni, castana con profondi occhi azzurri, fisico mozzafiato, madre di due figli e ambita da tutti gli stilisti. Eppure è tempo ...

