calcioweb.eu

: RT @CalcioWeb: Accuse di #Maradona a #Messi, l'ex numero #10 dell'#Argentina nega: 'Tutte bugie' - FCBTweetBot : RT @CalcioWeb: Accuse di #Maradona a #Messi, l'ex numero #10 dell'#Argentina nega: 'Tutte bugie' - CalcioWeb : Accuse di #Maradona a #Messi, l'ex numero #10 dell'#Argentina nega: 'Tutte bugie' -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) L’ex stella del calcio argentino Diego Armandohato di aver criticato il suo connazionale Lionelassicurando che sono state scritte solo bugie e che il giocatore del Barcellona è un suo amico. Alla domanda sul perché abbia detto che era “inutile mettere a capo un uomo che va 20 volte in bagno prima della partita“,ha risposto in un’intervista pubblicata sul sito internet della edizionecana del quotidiano Marca dicendo che erano “tutte bugie“. Poi ha aggiunto: “Leo è un mio amico e non parlerò mai male di un amico, in ogni caso, le cose gliele dico in faccia, non lo faccio in un’intervista, dico che Leo è un fenomeno e nient’altro. C’erano giocatori che sono andati in bagno 20 volte, ma non ho mai parlato di“. All’inizio di ottobre, l’ex10 aveva dichiarato ...