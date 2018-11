Accordo Brexit | Barnier | tutelati diritti di cittadini Ue e UK

Theresa May : “Sì del governo britannico all’Accordo con l’UE sulla Brexit” : Theresa May, premier britannica, ha annunciato che il governo ha raggiunto un'intesa con i vertici dell'Unione Europea sulla Brexit. L'accordo dovrà essere votato dal Parlamento, poi diventerà operativo.Continua a leggere

Brexit - sì del governo inglese all'Accordo con l'Ue. Ma manca la ratifica del Parlamento : L'intesa è decisiva nella roadmap del divorzio, perché sia previsto un periodo di transizione sino al dicembre 2020 e si eviti uno strappo lacerante che avrebbe ricadute sull'economia e sulla vita ...

Brexit - sì del governo britannico a intesa con Ue. May : miglior Accordo possibile : Sì del governo May all'intesa sulla Brexit. Il via libera alla bozza definita ieri a Bruxelles è arrivato al termine di una riunione durata oltre 5 ore convocata dalla premier...

Brexit targata Bruxelles : May convince il governo a fatica - ma l'Accordo tecnico non sigla ancora l'uscita dall'Ue : La aspettavano per l'ora del tè. Si è presentata all'ora di cena. Theresa May si sforza di sorridere quando esce da Downing Street 10 per una breve dichiarazione alla stampa, dopo oltre 4 ore di riunione di governo sull'accordo tecnico raggiunto con Bruxelles sulla Brexit. "Non è stato facile", ammette, mentre in sottofondo si sentono le proteste dei Brexiteers. Lei sorride e annuncia che alla fine, tra mille ...

Brexit - sì all'intesa con Bruxelles. May : Accordo migliore possibile : ... mettendo fine alla libera circolazione delle persone e che protegge i posti di lavoro», un mancato accordo che sarebbe stato deleterio per l'economia oppure una rinuncia a Brexit. riunione fiume ...

L'Accordo sulla Brexit e la terza vita di Theresa May : Le giornate importanti della politica inglese le riconosci accendendo la tv: non c’è nemmeno bisogno dell’audio, bastano le telecamere fisse su “the door”, la porta d’ingresso di Downing Street. Arrivano i ministri, salutano, entrano, i commentatori cercano di interpretare il loro umore, ogni tanto

Brexit - sì all’intesa con Bruxelles. May : Accordo migliore possibile : La luce verde del Governo, per quanto faticosamente raggiunta, dovrebbe ora spianare la strada alla pubblicazione del testo da parte dell'Unione Europea e poi a un summit straordinario Ue il 25 novembre. Ora però c’è l’ostacolo del parlamento e dei numerosi oppositori, sia pro Brexit che pro Ue ...

Il governo britannico ha approvato l’Accordo su Brexit : Ora dovrà essere ratificato dalle istituzioni europee, ma soprattutto dal Parlamento del Regno Unito

Brexit - May : ok governo ad Accordo con Ue : 20.43 Il governo britannico ha deciso "collettivamente" di adottare la bozza d'accordo sulla Brexit definita a Bruxelles. Lo ha annunciato la premier Theresa May dopo 5 ore di riunione con i suoi ministri. May ha precisato che non è stata una decisione "leggera", ma ha definito il testo come il migliore possibile "nell' interesse nazionale". Secondo May, la bozza consentirà a Londra di "recuperare il controllo", mentre l'alternativa sarebbe ...

Brexit - May : “Sì del governo conservatore all’Accordo con l’Unione Europea” : Theresa May ha ottenuto il sì del governo conservatore all’accordo raggiunto con l’Unione Europea sulla Brexit. Secondo l’intesa annunciata lunedì, la Gran Bretagna dovrebbe restare nell’unione doganale europea fino a quando non sarà trovata una soluzione per la questione del confine tra l’Irlanda del Nord e la Repubblica d’Irlanda. Secondo la bozza del piano, l’Ulster rimarrebbe legata ancora di più ...

Brexit : è il giorno della verità. May : 'Accordo rispetta volontà referendum' : Il referendum sulla Brexit "non sarà ripetuto" e Londra "lascerà l'Ue, l'unione doganale, la politica comune sulla pesca e sull'agricoltura", ha ribadito. Il vertice straordinario sulla Brexit, se il ...

BREXIT - GIORNO DEL GIUDIZIO : BOZZA D'Accordo CON LA UE/ May tenta di convincere i Ministri 'scettici' - IlSussidiario.net : BREXIT, GIORNO del GIUDIZIO: raggiunto accordo Ue-Gran Bretagna, Theresa May convoca vertice straordinario di governo per convincere Ministri e Parlamento

Brexit : raggiunta bozza Accordo - May convoca riunione straordinaria : Sul tavolo dell'incontro, che inizierà alle tre del pomeriggio - in contemporanea a quello del gabinetto May - la bozza di accordo tecnico e uno schema della dichiarazione politica. Inizialmente l'...

BREXIT - BOZZA DI Accordo UE-GRAN BRETAGNA/ Corbyn e i laburisti all'assalto di Downing Street? - IlSussidiario.net : BREXIT, raggiunto ACCORDO UE-GRAN BRETAGNA: BOZZA di 500 pagine. Theresa May convoca vertice straordinario di governo: palla passa a ministri e Parlamento.