' Abusa di una 15enne alla fermata del bus' | caccia all' uomo a Firenze

Brescia - spacciatore Abusa di una sua cliente : arrestato : La polizia di Brescia ha arrestato uno spacciatore tunisino di 46 anni per violenza sessuale ai danni di una 25enne. La giovane si era recata in uno stabile abbandonato per comprare eroina. Dopo l'...

Como - Abusa di una 16enne durante una festa - arrestato un marocchino di 22 anni : Un 22enne marocchino è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una 16enne durante una festa avvenuta nello scorso mese di giugno, in provincia di Como. La ragazza, ...

Abusa di una 16enne a una festa - preso : ANSA, - COMO, 3 NOV - Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato dalla Squadra mobile di Como per violenza sessuale ai danni di una ragazzina di 16 anni. Il fatto contestato risale al mese di giugno, e ...

'Abusarono di una ragazza in Trebbia' - due amici finiscono in carcere per quattro anni : Frana un tratto della Statale 45, voragine nell'asfalto 3 Perde il controllo dell'auto e finisce con le ruote all'aria 4 Perseguita moglie e figlia per sedici anni, scatta il divieto di avvicinamento ...

Due bambini di 7 anni Abusano di una compagna di 6 : “Lo abbiamo visto fare nei film porno” : Due bambini di 7 anni hanno abusato sessualmente di una compagna di 6 anni dopo aver visto un video porno sul proprio smartphone. È successo nel parco giochi di una scuola luterana dell'Australia del Sud. L'accusa degli esperti: "La scuola doveva intervenire invece di minimizzare l'accaduto". La bambina ha lasciato l'istituto mentre gli aggressori sono tornati tra i banchi.Continua a leggere

Bambini di 7 anni Abusano di una compagna di 6 : avevano visto film porno sui cellulari : Solo ora le acque si sono mosse e la polizia ha deciso di aprire un'inchiesta sull'inquietante episodio avvenuto a metà dell'anno scorso nel parco giochi di una scuola luterana nel sud dell'Australia, ...

Australia - Abusa di una bimba per 30 volte e la filma : giudice accusa malore in aula : Immagini raccapriccianti, orribili, quelle proiettate di recente durante un processo a Brisbane, in Australia. I video trasmessi vedono protagonista l'imputato, un uomo che ha stuprato [VIDEO] per 30 volte una bimba di 2 anni, figlia della campagna. Davanti a quelle scene agghiaccianti, il magistrato Leann Clare ha accusato un malore ed ha deciso di sospendere l'udienza. Rinviata, dunque, la condanna di Jason Daron Mizner, 44enne che ha abusato ...

Accusato di aver Abusato di una studentessa quindicenne - prof viene aggredito brutalmente dal padre della ragazza : L'aggressione è avvenuta tra le mura della scuola Santa Marta. La vittima, Franco Crucero, era stata denunciata per aver abusato sessualmente di una ragazzina. Quando il padre della vittima lo ha incrociato per i corridoi dell'istituto si è avventato contro di lui sferrandogli 22 pugni in faccia. La scena si è svolta sotto lo sguardo attonito della ragazzina.Continua a leggere

CR7 accusato da una donna : «Io - Abusata a Las Vegas». Lui replica : «Fake news» : Cristiano Ronaldo è stato accusato di violenza sessuale da una donna che avrebbe ricevuto 375mila dollari per tacere. È quanto emerge dalle carte di una denuncia civile presentata da...

CR7 accusato da una donna : 'Io - Abusata a Las Vegas'. Lui replica : 'Fake news' : Cristiano Ronaldo è stato accusato di violenza sessuale da una donna che avrebbe ricevuto 375mila dollari per tacere. È quanto emerge dalle carte di una denuncia civile presentata da Kathryn Mayorga , ...

Frate psicologo Abusa di una suora in terapia - il Papa conosceva il suo caso : Città del Vaticano ? #Me Too arriva in Vaticano. Un Frate cappuccino siciliano, terapeuta e psicologo piuttosto conosciuto (il Papa lo voleva vescovo ausiliare di Palermo), avrebbe...

Reggio Emilia - avrebbe Abusato di una bimba di 5 anni : arrestato 63enne bosniaco : Un vero e proprio dramma [VIDEO] ciò che sarebbe stata costretta a subire una bambina di appena cinque anni. Una tragica storia di abusi che arriva dalla provincia di Reggio Emilia. Per ben un anno e mezzo, infatti, la piccola che nel frattempo ha compiuto sei anni, sarebbe stata costretta a subire violenza sessuale [VIDEO]da parte di uomo di sessantatré anni, un bosniaco senza fissa dimora che era considerato dai genitori della piccola come un ...

Reggio Emilia - avrebbe Abusato di una bimba di 5 anni : arrestato 63enne bosniaco : Un vero e proprio dramma ciò che sarebbe stata costretta a subire una bambina di appena cinque anni. Una tragica storia di abusi che arriva dalla provincia di Reggio Emilia. Per ben un anno e mezzo, infatti, la piccola che nel frattempo ha compiuto sei anni, sarebbe stata costretta a subire violenza sessuale da parte di uomo di sessantatré anni, un bosniaco senza fissa dimora che era considerato dai genitori della piccola come un amico. Secondo ...

Memphis : guardia giurata Abusa del cadavere di una donna in obitorio : La vicenda di cui parleremo all'interno di questo articolo è una di quelle notizie che provochera' senz'altro al lettore un mix di perplessita' e rabbia. Gia', perché un grave episodio di violenza su una donna [VIDEO] si è consumato a S. Francis di Memphis, in Tennessee, questa volta addirittura nei riguardi di una persona che aveva perso la vita da poco. La guardia giurata, il ventitreenne Cameron Wright, è stato sorpreso da un collega di ...