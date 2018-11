A 62 anni partorisce una bambina

Mamma partorisce e tiene la figlia nascosta nel bagagliaio per due anni : è un meccanico a scoprirla : nascosta per due mesi nel bagagliaio dell’auto della sua Mamma. Questo quanto accaduto alla bambina ritrovata per caso da un meccanico, mentre stava sistemando la macchina. La madre, Rosa Maria Da Cruz, 50 anni, ha partorito due anni fa e da quel momento ha sempre tenuto la figlia, nata da una relazione clandestina, nascosta. La donna è riuscita a non far notare la gravidanza al marito e ai suoi tre figli. Quando però è arrivato il giorno ...