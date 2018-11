A 13 anni muore sul ring durante incontro di Thai boxe per beneficenza

Lo attendono per discutere la tesi - Patrick precipita dalla finestra e muore a 23 anni : Il giovane studente universitario era atteso dai familiari per andare a discutere la tesi di Laurea ma è precipitato da una finestra dell'abitazione di famiglia ed è morto dopo un volo nel vuoto di diversi metri. Per il giovane inutili i successivi soccorsi medici allertati dagli stessi parenti. Sul caso indagano i carabinieri.Continua a leggere

L’ultimo desiderio del piccolo Keith - accompagna la madre all’altare e muore a 12 anni : "Mamma, voglio accompagnarti all'altare prima di morire" aveva chiesto il piccolo Keith Burkett che da sei anni lottava contro un sarcoma dei tessuti molli. Un desiderio esaudito il 9 novembre scorso. Tre giorni dopo, il 12 novembre, l'annuncio della morte sulla pagina Facebook a lui dedicata a causa del terribile male.Continua a leggere

Incidente in A22 - muore a 68 anni : Modena, 13 novembre 2018 - Incidente mortale questa mattina in A22 all'altezza di Campogalliano. Per cause ancora in corso di accertamento, un uomo di 68 anni ha perso il controllo della vettura ...

Vercelli - bimba di 12 anni muore nel sonno : Tragedia in una famiglia di Cigliano, nel Vercellese. Una bimba di 12 anni è deceduta nel sonno. A trovarla è stata la mamma quando è andata a svegliarla per andare a scuola. Secondo le prime ...

Muore a 55 anni stroncato da un malore : Cossato - la città in cui viveva e lavorava - e Tronzano - il paese di cui era originario e dove era noto e stimato - sono in lutto per Antonio Albanese. L'uomo, imprenditore di una piccola azienda ...

Marchesa muore a 18 anni per overdose di eroina. “Si prostituiva e vendeva le sue mutandine” : "Era molto turbata, ma era una ragazza meravigliosa', ha spiegato il suo fidanzato. Lady Beth Douglas, figlia del dodicesimo marchese di Queensberry, è morta lo scorso marzo a Londra. La 18enne parlava spesso di una ‘maledizione’, una sorta di condanna che da secoli tormenta la sua dinastia...Continua a leggere

Charlie - 5 anni - muore di cancro tra le braccia della mamma : «Scusami se ti ho fatto soffrire» : muore a 5 anni di cancro, ma prima di lasciare la famiglia ha chiesto scusa a sua mamma per quello che è successo. Il piccolo Charlie Proctor ha scoperto di avere una rara forma di...

Si addormenta con la moglie e non si sveglia più : imprenditore muore nel sonno a 45 anni : Tragedia a Padova, la vittima è Pietro Viale. A fare la terribile scoperta è stata la moglie Laura. Con lei era proprietario della Officine Galvani, azienda del settore energia.Continua a leggere

Bimba muore di tumore sei anni dopo la mamma - la lettera straziante del papà : "Addio angelo mio" : Con un lungo e doloroso post su Facebook un giovane papà ha dato l'addio alla figlia, morta di tumore al cervello sei anni...

Inghilterra - muore di tumore a 11 anni : aveva dovuto superare anche la morte di sua madre : L'ennesima tragedia [VIDEO]in cui a perdere la vita è una bambina si è verificata in Inghilterra, precisamente a Heswall. La undicenne Lucy Moroney, infatti, ha perso la vita dopo aver combattuto a lungo contro un tumore al cervello che le ha stravolto completamente la vita. Per i medici, dal momento in cui le era stato diagnostica il male, nel luglio del 2017, non c'erano speranze di sopravvivenza. In effetti, purtroppo, secondo quanto riferito ...

Camposanto. Rebecca Amadou muore a 5 anni investita a Modena : Un’auto ha travolto e ucciso una bimba di 5 anni a poche decine di metri di distanza dal capannone dove