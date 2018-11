16 persone che sono veramente UNICHE al mondo

Roberto Vecchioni racconta 'L'Infinito' : 'Voce alle persone che hanno sfidato la vita' : di Marco Molendini Roberto Vecchioni racconta il nuovo lavoro 'L'Infinito': 'Voce alle persone che hanno sfidato la vita'. Ultimo aggiornamento: 11:43

Gf Vip - le lacrime di Lory : "Più solidarietà da sconosciuti che dalle persone della mia famiglia" : La soubrette, che ha perso il figlio pochi mesi fa ed è stata bersagliata dalle critiche per la scelta di aver comunque...

Ancora forte maltempo in Liguria - allagamenti e frane a Genova : frazione isolata - 200 persone bloccate | Un disperso : scattate le ricerche : Circa 200 persone attendono la messa in sicurezza di un passaggio per consentire almeno un collegamento pedonale

Fabrizio Corona si ‘confessa’ a Verissimo : “Asia? Mi conosce meglio di persone che frequento da anni” : “Non dire bugie, mi raccomando”. Comincia così la lunga intervista ‘esclusiva’ di Silvia Toffanin a Fabrizio Corona, in queste settimane tornato sulle prime pagine delle riviste per la sua storia con Asia Argento. Il fotografo alle telecamere di Verissimo ha raccontato la sua vita a 360°, dalla nuova fiamma al presunto ‘veto’ imposto da Ilary Blasi sulle sue partecipazioni alle trasmissioni Mediaset. “Mi ...

Elvis Presley è tra le sette persone che riceveranno la Medal of Freedom - la più alta onorificenza civile degli Stati Uniti : Elvis Presley è tra le sette persone alle quali il 16 novembre sarà assegnata la più alta onorificenza civile degli Stati Uniti, la Medal of Freedom (o Medaglia della Libertà). Le altre persone a essere premiate postume saranno il giocatore di

Sì Tav a Torino - 30mila persone in piazza | Il ministro Centinaio : "Per noi si deve fare" | Appendino : "Accolgo le critiche - porte aperte" : Grande folla a Torino per manifestare contro la decisione della maggioranza pentastellata di dire "no" alla Tav. A sostegno del "sì" anche la Lega. Il sindaco tende la mano e dice: "Accolgo le critiche, alcune proposte condivisibili. Parliamone".

A Torino la manifestazione dei Sì-Tav : «Oltre 30 mila persone in piazza». Appendino : «Accolgo le critiche - le mie porte sono aperte» : All'appuntamento di oggi hanno aderito una trentina di sigle, dagli industriali ai professionisti e parte del mondo sindacale. In mattinata in particolare una delegazione di imprenditori incontrerà ...

In Giordania sono morte 11 persone per il brutto tempo - il sito archeologico di Petra è stato evacuato : Negli ultimi giorni in Giordania ci sono state piogge molto forti che hanno provocato la morte di almeno 11 persone, tra cui un bambino, nella regione di Dabaa, a sud della capitale Amman. Circa 4mila turisti sono stati fatti allontanare

Melbourne : ferito e arrestato un giovane che ha accoltellato diverse persone in un centro commerciale : PRIMAPRESS, - Melbourne, AUSTRALIA, - ferito in grave condizioni e arrestato dalla polizia l'accoltellatore di diverse persone all'interno di un supermercato della città australiana di Melbourne. ...

Los Angeles : chi è Ian David Long - il killer che ha ucciso 12 persone - : Il 29enne ex marine è entrato in un locale della California e ha sparato contro la folla composta per lo più da universitari. Dopo la strage si è tolto la vita. Nonostante i problemi mentali, l'uomo ...

Sinead O'Connor - post deliranti sui social : 'Non voglio più passare del tempo con persone bianche' : ... culminato con due eventi che tra il 2016 e il 2017 l'hanno riportata - suo malgrado - al centro della cronaca: nel maggio del 2016 la cantautrice postò un inquietante messaggio su Facebok e subito ...