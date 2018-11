10 cibi che fanno bene alle donne

Arbitro aggredito - chi è l'ex Irriducibile della Lazio che l'ha salvato : Oggi il riflettore si riaccende su Yuri per un fatto di cronaca intorno ad un campo di calcio. Stavolta il ruolo è quello dell'eroe. Sembra un film, è la vita.

Quando mangiare fa bene al cuore : ecco i cibi che diventano un toccasana per il muscolo più importante del nostro corpo : Prevenire malattie cardiovascolari e ridurre il rischio di infarto grazie all’alimentazione è possibile. “Nutri il tuo cuore” è il libro scritto dal cardiologo-nutrizionista Davide Terranova che ha fatto chiarezza sul tema proponendo il piatto «cardiochef»,in cui le proporzioni dei macronutrienti assunti nel corso della giornata possono proteggere il cuore e tutto il sistema cardiovascolare. Terranova ha affrontato ...

Come accelerare il metabolismo : i 9 cibi che bruciano i grassi : “Questi alimenti, grazie a un particolare enzima, attivano il meccanismo brucia grassi, trasformando il cibo in energia...

Midterm Usa - Trump perde il mito di “invincibile”. I suoi messaggi conquistano l’America rurale. Ma la piccola borghesia (anche repubblicana) gli volta le spalle : Donald Trump mostra soddisfazione per il risultato elettorale di medio termine. “Un grande successo”, lo definisce, sottolineando che dove ha fatto campagna – in Florida, Indiana, Missouri – i candidati repubblicani hanno vinto. In realtà, il voto di martedì rappresenta una prima, importante battuta d’arresto alla sua avventura politica. Il messaggio su cui Trump ha sinora modellato la sua presidenza continua a risuonare presso una parte ...

13 cibi che Meghan Markle non può mangiare durante la gravidanza : Carne crudaHamburgerSushiFormaggi a pasta molleErbe aromatiche non lavateGermogliUova alla coqueAlcoolSucchi non pastorizzatiFrutta e verdure non lavateTroppo tèTisaneSalumi e affettatiMeghan Markle è incinta. “Grande festa alla corte di Francia…”, o meglio del Regno Unito, canterebbe la sigla di un famoso cartone animato. Se sarà maschio o femmina, questo non è ancora dato sapere, come da tradizione reale inglese, ma il futuro papà ...

Il 20 per cento dei cibi stranieri sulle nostre tavole è "fuorilegge" : che cosa significa : Troppi alimenti non rispettano le stesse garanzie vigenti a livello nazionale in materia di lavoro, ambiente e salute...

Missile 9M729 - l'arma nucleare "invincibile" di Putin che inquieta Trump : Il presidente Donald Trump ha deciso di portare gli Usa fuori dall'accordo sul nucleare siglato nel 1987 da Ronald Reagan e...

Coldiretti : fuorilegge 20% cibi stranieri che arrivano in Italia : Cernobbio, CO,, 20 ott., askanews, - Dal riso asiatico alle nocciole turche, dalla zucchero della Columbia alla carne del Brasile, dall'ortofrutta sudamericana a quella africana fino ai fiori dell'...

Coldiretti : “Il 20% dei cibi stranieri che arrivano in Italia sono fuorilegge” : Coldiretti punta il dito contro i prodotti alimentari che arrivano dall’estero e non rispettano le regole: “Il 20% dei cibi stranieri che arrivano in Italia sono fuorilegge perché non rispettano le stesse garanzie vigenti a livello nazionale in materia di lavoro, ambiente e salute e dunque per sfruttamento dei lavoratori, pericoli per la salute e utilizzo di sostanze chimiche dannose all’ambiente“, denuncia ...

Truffe alimentari : è allarme cibi fasulli e avariati sulle tavole degli italiani - effetti negativi anche sulla salute : Fanno registrare un balzo del 58% nel 2018 le notizie di reato nel settore agroalimentare che si estendono ai principali comparti, dal biologico al vino, dall’olio all’ortofrutta, dalle conserve ai cereali. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei risultati operativi dei circa 25mila controlli effettuati dal Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICQRF) nei primi otto mesi dell’anno, resi noti al Forum Internazionale dell’Agricoltura e ...

Intestino pigro - i super cibi che aiutano a sbloccarlo : Gonfiore, crampi addominali e alito cattivo sono solo alcuni dei sintomi (molto fastidiosi) dell’Intestino pigro. Si tratta di un problema che colpisce moltissime persone, ma che si può risolvere a partire dalla tavola, consumando i cibi giusti, che riducono l’infiammazione dell’Intestino e favoriscono la peristalsi. Per prima cosa è fondamentale bere molta acqua, per favorire il transito intestinale, eliminando stitichezza e ...

Manovra : per banche stretta deducibilità : ANSA, - ROMA, 16 OTT - Il governo differisce, al 31 dicembre 2016, per le banche la deducibilità del 10% dell'ammontare di svalutazioni e perdite su crediti e 'spalma', in 10 anni, quella sui crediti ...

