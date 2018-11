Whatsapp | messaggi eliminati | come leggerli lo stesso

Ogni minuto 29 mln messaggi Whatsapp : A quantificare il minuto digitale è un'elaborazione del Centro Economia Digitale , Ced, , contenuta nel rapporto sul digitale che il Centro ha presentato stamani a Roma. Ogni minuto si effettuano 3,8 ...

Whatsapp introduce nella beta la possibilità di rispondere privatamente ai messaggi di gruppo : WhatsApp ha attivato una nuova funzione nella versione beta, chiamata "Rispondi in privato" per rispondere ai messaggi inviati nei gruppi. L'articolo WhatsApp introduce nella beta la possibilità di rispondere privatamente ai messaggi di gruppo proviene da TuttoAndroid.

Caspita! Sei la mia segretaria. I messaggi Whatsapp tra Lanzalone e la sindaca Raggi : "Caspita: praticamente mi fai da segretaria! Che onore!". Così in un messaggio Whatsapp nel maggio del 2017 l'ex presidente di Acea sotto la giunta Raggi si rivolgeva alla sindaca di Roma. Lo scambio per messaggi avveniva durante la d'acqua durata per tutta l'estate scorsa, un periodo di siccità che ha rischiato di compromettere in modo definitivo dal punto di vista ambientale il lago di Bracciano. "Ti chiederei di darmi un paio di date per ...

Whatsapp dark mode : la modalità scura giunge anche sulla più famosa app di messaggi : Dopo la capillare diffusione degli schermi OLED, caratterizzati dalla presenza di neri assoluti, molte applicazioni hanno cominciato a dare la possibilità di attivare una modalità scura. Oltre ad essere comoda per gli occhi, specialmente nelle leggi di più...

Come inviare messaggi Whatsapp a numeri non in Rubrica : Volete sapere Come inviare messaggi WhatsApp a numeri non inseriti in Rubrica e senza che dobbiate per forza memorizzarli? Ecco la soluzione inviare un messaggio WhatsApp anche ad un numero non memorizzato nei contatti WhatsApp contata oltre 1 miliardo e mezzo di utenti e diverse volte mi è capitato di iniziare una chat WhatsApp senza […]

Whatsapp - ecco come intercettare i messaggi cancellati dagli altri in chat : WhatsApp, ecco come intercettare i messaggi cancellati dagli altri in chat WhatsApp, ecco come intercettare i messaggi cancellati dagli altri in chat WhatsApp, con l'introduzione dei messaggi ...

Telegram sfida Whatsapp - ecco la "nuova" funzione proposta dall'applicazione di messaggistica : ... ha messo a segno un punto contro WhatsApp che potrebbe valere un primato WhatsApp è l'applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata in Occidente e, probabilmente, la più popolare al mondo. ...

"Buono spesa di 50 euro da McDonald's" : attenzione a questo messaggio su Whatsapp : Da alcuni giorni circola sui social e sull'app di messaggistica un messaggio che promette un buono spesa da 50 euro in...

Whatsapp - la nuova bufala via messaggio : come riconoscerla e i rischi : McDonald’s e le bufale: no, non parliamo delle mozzarelle del sud Italia ma delle cosiddette ‘fake news’ che ogni tanto (un po’ troppo di frequente negli ultimi tempi) circolano sul mondo del web. Avete presente quelle e-mail che arrivano di tanto in tanto sulla propria casella di posta dove vi promettono ponti d’oro, guadagni milionari oppure conti in banca – magari presso una filiale dove non siete mai ...

Whatsapp : in arrivo cambiamenti per i messaggi cancellati : Da quando WhatsApp ha integrato una funzionalità dedicata alla cancellazione dei messaggi inviati, questa opzione è davvero piaciuto agli utenti tanto da necessitare modifiche e miglioramenti per andare incontro alle loro esigenze. Se inizialmente il leggi di più...

Whatsapp per Android sta cancellando i messaggi più vecchi - succede anche a voi? : Sono numerose le segnalazioni da parte di utenti che lamentano la cancellazione dei messaggi più vecchi nelle chat di WhatsApp. L'articolo WhatsApp per Android sta cancellando i messaggi più vecchi, succede anche a voi? proviene da TuttoAndroid.

Facebook - presto su Messenger la cancellazione dei messaggi come su Whatsapp : Il social starebbe testando la funzionalità promessa lo scorso aprile, dopo lo scandalo Cambridge Analytica: come su WhatsApp, ci sarà però un certo limite di tempo entro il quale eliminare quanto si è scritto o trasmesso