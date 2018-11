' Vivi Internet | al meglio' | la nuova campagna di Google al via oggi

Vivi Internet - al meglio : al via il progetto di Google per un uso responsabile del web : Il web è ormai parte integrante delle nostre vite, e tra piattaforme di comunicazione e social network è ormai facilissimo restare costantemente in contatto con altre persone in qualsiasi momento della giornata. Le potenzialità della rete sono enormi, ma come ogni cosa deve essere usato con attenzione e consapevolezza, per evitare che si trasforma in un’arma a doppio taglio, esponendoci a pericoli di varia natura. Nasce proprio con ...