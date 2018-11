Viso d’angelo | microneedling come Elsa Hosk

Natalia Kuznetsova - Viso d’angelo e occhioni dolci. Ecco la donna più muscolosa del mondo : Capelli biondi, lineamenti gentili e occhioni blu come il mare. Lei è Nataliya Kuznetsova , 27enne balzata alle cronache per una recente ospitata nel salotto di Barbara D’Urso. viso angelico, ma corpo da guinnes dei primati, perché Nataliya è la donna più muscolosa al mondo . I media internazionali hanno detto che la sua somiglianza con Hulk è impressionante e, a giudicare dalle sue misure, pare essere vero: 90 kg di peso per 179 cm di ...

“Ossessionata dal sesso”. L’attrice (col Viso d’angelo) e il suo lato lussurioso. Choc : “Ero ossessionata dal sesso”, a parlare è una diva che più diva non si può e che a 71 anni non si fa il minimo problema a rivelare i suoi segreti più bollenti. Lo fa in Munkey Diaries, un libro che non è altro che la pubblicazione integrale del suo diario nel quale rivela quasi tutto… Munkey sta per? Munkey è la scimmietta di peluche alla quale la cantante e attrice raccontava tutto ciò che faceva. Una scimmietta che aveva vinto a una ...