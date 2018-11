Vincenzo Nibali ‘sfida’ Valentina Vezzali a scherma | il VIDEO divertente

Ciclismo - Vincenzo Nibali : ‘Abbiamo deciso di partire un po’ in ritardo’ : Da poco rientrato dalle vacanze e dal viaggio in Giappone per correre il criterium di Saitama, per Vincenzo Nibali [VIDEO] è il momento di cominciare a mettere le basi per la prossima stagione. Il fuoriclasse siciliano sta partecipando a diversi eventi, come l’inaugurazione dell’Accademia dello Sport di Biella, ma è stato impegnato anche in Francia dove è stato interrogato dalla Gendarmeria a proposito dell’incidente che lo ha estromesso dal ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali e gli obiettivi 2019 : “Deciderò a dicembre - ma potrei fare Giro e Tour” : All’inaugurazione dell’Accademia dello Sport di Biella c’era anche lui, Vincenzo Nibali. Nonostante alcuni impegni, legati anche alle indagini sulla sua caduta al Tour de France 2018, lo “Squalo” non ha voluto mancare a questo evento, unendosi ad altri sportivi importanti del panorama nazionale come le ginnaste Carlotta Ferlito e Alessia Marchetto e alla leggenda della scherma Valentina Vezzali Un Nibali che, ...

Tour de France 2019 - proseguono le indagini sul tifoso che fece cadere Vincenzo Nibali. Procura molto attiva - Squalo ascoltato : Un sabato particolare quello trascorso da Vincenzo Nibali. Ieri a Modane, appena oltre il confine con il Piemonte, è stato ascoltato al Centro di cooperazione di polizia e dogana dopo la denuncia per lesioni che lo Squalo aveva presentato, posteriormente alla caduta nel corso della tappa dell’Alpe d’Huez del Tour de France 2018. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Nibali è stato ascoltato da tre agenti e con l’aiuto ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali valuta la doppietta Giro-Tour : “strada fattibile” : Vincenzo Nibali a Biella per l’inaugurazione dell’Accademia dello Sport, il ciclista parla della passata stagione e di quella che verrà Vincenzo Nibali arriva a Biella per l’inaugurazione dell’Accademia dello Sport insieme a Carlotta Ferlito. Il ciclista della Bahrain Merida ha parlato della sua stagione tra alti e bassi. “Il secondo posto al Lombardia – ha raccontato Nibali a Gazzetta dello Sport – è stato ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali punta il 2019 : 'Giro o Tour? Valuterò con il mio team' : Vincenzo Nibali ha partecipato a Biella all'inaugurazione dell'Accademia dello Sport Pietro Micca , voluta con il fratello dall'ex corridore professionista Denis Lunghi. Il siciliano si è anche divertito sulla pedana della scherma, prendendo lezioni da Valentina Vezzali, prima ...

Dove correrà Vincenzo Nibali nel 2020? Spunta l’ipotesi di una nuova squadra italiana World Tour… : Girano tante voci sul possibile futuro di Vincenzo Nibali che è in scadenza di contratto con la Bahrain Merida. Il rapporto con la “formazione arancione” si protrarrà sicuramente per tutta la prossima stagione ma lo Squalo sta già pensando al 2020 e ci sono svariate opzioni sul tavolo del siciliano che può decidere Dove concludere la propria favolosa carriera. Il quasi 34enne, che il prossimo anno punterà sicuramente sulla Liegi e ...

Vincenzo Nibali : “Giro o Tour? Sarà l’obiettivo del 2019 con la Liegi. Contratto? Potrei proseguire con la Bahrain” : Vincenzo Nibali ha concluso la propria stagione con il quarto posto nel Criterium di Saitama, ora si godrà un ulteriore periodo di fermo dopo le vacanze a Zanzibar e si lancia verso il raduno di dicembre a Hvar (Croazia) dove con la sua Bahrain Merida deciderà la programmazione per la prossima stagione. Nel frattempo lo Squalo ha rilasciato un’intervista a Marca. Il siciliano ha tracciato un bilancio sulla sua annata: “Non so che ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : 'Devo essere professionista fino al termine del mio contratto' : Vincenzo Nibali è gia' risalito in sella nel weekend appena concluso. Ad appena tre settimane dal Giro di Lombardia, vera e propria chiusura della stagione, il capitano del Team Bahrain-Merida ha partecipato ad un'ultima corsa, un criterium organizzato da ASO la Societa' del Tour de France nel Paese nipponico. Questa è stata indubbiamente l'occasione non solo per rivedere Nibali in azione - seppure in un contesto più da esibizione che non da ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Giro d’Italia o Tour de France? Potrei anche correre entrambi” : Archiviata la stagione 2018 con il quarto posto al Criterium di Saitama, per Vincenzo Nibali è già tempo di pianificare il 2019. I percorsi del Giro d’Italia e del Tour de France sono stati svelati nelle ultime settimane. Sebbene la scelta non sia ancora stata ufficializzata, appare quasi scontato che lo Squalo sarà al via dell’edizione n.102 della Corsa Rosa. Troppo grande il richiamo delle strade di casa, nonché di quel record di ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali dà spettacolo al Saitama Criterium! Valverde batte Thomas in volata : Vincenzo Nibali ha dato grande spettacolo durante il Criterium di Saitama, tradizionale kermesse di fine stagione che si corre per le strade di questa città giapponese e organizzata sotto l’egida del Tour de France. Lo Squalo ha attaccato a ripetizione infiammando i tanti appassionati e dimostrando di avere un’ottima gamba dopo l’infortunio subito alla Grande Boucle e la conseguente operazione: buon finale di stagione per il ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali correrà il Criterium di Saitama. In Croazia i piani per il 2019 : sarà al Giro d’Italia? : Vincenzo Nibali vola in Giappone per correre il Criterium di Saitama in programma domenica 4 novembre. Lo Squalo è tornato dalle vacanze a Zanzibar ed è subito salito su un altro aereo alla volta del Sol Levante dove parteciperà alla sesta edizione di questa kermesse a cui prenderanno parte anche Geraint Thomas (fresco vincitore del Tour de France) e Alejandro Valverde (Campione del Mondo). Una sgambata tranquilla per il siciliano che il ...

Giro d’Italia 2019 - percorso adatto a Vincenzo Nibali? C’è lo spazio per attaccare in montagna : È stato presentato a Milano nella giornata di ieri il percorso del Giro d’Italia numero 102. Ventuno, come di consueto, le tappe: partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Tracciato davvero ben variegato, con possibilità per i corridori completi di esprimersi al meglio. Ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo, ma tutte quante non da specialisti puri. La carta, ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali e Fabio Aru ci saranno. Entrambi - per motivi diversi - a caccia di riscatto : È la coppia che da almeno un lustro (per il siciliano ovviamente anche più anni) tenta di tenere in alto l’Italia nelle grandi corse a tappe. Prima compagni, poi rivali, ma sempre amici: Fabio Aru e Vincenzo Nibali dovrebbero ritrovarsi ad affrontarsi al prossimo Giro d’Italia. L’edizione numero 102 della Corsa Rosa verrà presentata oggi, nel pomeriggio, ma visti i rumors e le anticipazioni si è già a conoscenza di gran parte ...