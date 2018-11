Viaggio intorno al mondo senza limiti per due disabili in carrozzina

SpaceX : venduto il primo biglietto per il Viaggio intorno alla Luna : SpaceX, la società del famoso imprenditore, Elon Musk, negli ultimi anni ha portato grandi novità per quanto riguarda i viaggi spaziali, come la possibilità di riutilizzare la maggior parte dei componenti dei razzi inviati nello spazio. In questo modo, SpaceX è riuscita a contenere di molto i costi per il lancio dei razzi nello spazio, inoltre quest’anno SpaceX ha lanciato una Tesla Roadster in direzione di Marte grazie al loro Falcon ...