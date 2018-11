Via al processo a El Chapo New York mai così blindata

RinViati a giudizio dieci medici - nell'ambito del processo per la morte della 44enne messinese Lavinia Marano : La dottoressa Tiziana Leanza giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Messina, ha disposto oggi il rinvio a giudizio di dieci medici finiti sotto processo nell'ambito del decesso della ...

Il ministro Bonafede : “Via alla riforma del processo civile”. Sul conflitto di interessi : “Legge è priorità - una parte sull’editoria” : “La prossima settimana verrà presentata la riforma del processo civile, è una cosa molto importante”. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, intervistato da Lucia Annunziata a “1/2 ora in più” su Rai3, annuncia per i prossimi giorni un provvedimento che non era atteso a breve: “L’abbiamo scritta in questi mesi al ministero, l’Europa si aspetta una riforma molto ambiziosa, importante dal punto di vista ...

Caso Montante - rito abbreViato per l’ex presidente Sicindustria : gup rinVia a processo altri 12 imputati : Il gup di Caltanissetta, Graziella Luparello, ha rinviato a giudizio 12 degli imputati coinvolti nell’inchiesta “Double face” sul cosiddetto metodo Montante. Tra gli imputati c’è Antonello Montante, l’ex leader di Confindustria Sicilia accusato di aver creato una sorta di rete di spionaggio per ottenere informazioni sulle indagini in a suo carico. Montante però aveva già chiesto il rito abbreviato il 31 ottobre. La richiesta ...

Processo nomine - Virginia Raggi : “Sentenza spazza Via due anni di fango - andiamo avanti a testa alta” : “Questa sentenza spazza via due anni di fango, andiamo avanti a testa alta per Roma, la mia amata città, e per i tutti cittadini”. Sono state queste le prime parole della sindaca di Roma Virginia Raggi dopo la sentenza di assoluzione L'articolo Processo nomine, Virginia Raggi: “Sentenza spazza via due anni di fango, andiamo avanti a testa alta” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Virginia Raggi assolta per il processo Marra - lei piange : «Avanti a testa alta - spazzati Via due anni di fango» : Vorrei, soprattutto, che questo fosse un riscatto per tutti i romani, di qualsiasi appartenenza politica, perché il loro sindaco ce la sta mettendo tutta per far risorgere la nostra città. Non provo ...

Virginia Raggi assolta per il processo Marra - il sindaco piange : «Avanti a testa alta - spazzati Via due anni di fango» : La sindaca di Roma Virginia Raggi è stata assolta nell'ambito del processo sulle nomina di Renato Marra alla direzione del dipartimento Turismo del Campidoglio. La Procura, che aveva...

Usa - al Via il processo a 'El Chapo' : Il narcotrafficante messicano è accusato di avere diretto per 25 anni il cartello di Sinaloa che ha spedito negli Stati Uniti tonnellate di cocaina, eroina, metanfetamine e marijuana -

Usa : al Via processo a El Chapo a New York - aula blindata : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Consip - Lotti e altri sei a rischio processo. ArchiViazione per Tiziano Renzi : Dopo due anni di indagini la procura di Roma chiude l'inchiesta Consip e sette persone rischiano di finire a processo : tra loro ci sono l'ex ministro del governo Renzi, Luca Lotti , e il presidente ...

Consip : Lotti rischia processo. Pm - archiViare Tiziano Renzi : Rischio processo per l'ex ministro Luca Lotti, per l'ex comandante generale dei carabinieri, Tullio Del Sette e per altre cinque persone. E ancora: richiesta di archiviazione per Tiziano Renzi, per l'...

Consip - i pm chiedono l’archiViazione per Tiziano Renzi. L’ex ministro Lotti rischia il processo : Secondo quanto apprende il quotidiano Il Fatto Quotidiano, l'indagine Consip è stata chiusa dagli inquirenti capitolini e la procura di Roma avrebbe chiesto l’archiviazione dal reato di traffico di influenze per Tiziano Renzi. Potrebbero finire a processo l'ex ministro Luca Lotti e l'ex generale Tullio Del Sette.Continua a leggere

Consip - chiusa l'indagine : Luca Lotti rischia il processo. Chiesta l'archiViazione per Tiziano Renzi : La Procura di Roma ha chiuso la maxi indagine sul caso Consip. rischiano di finire a processo l'ex ministro dello Sport Luca Lotti (favoreggiamento), l'ex comandante generale dei carabinieri, Tullio Del Sette (rivelazione del segreto d'ufficio) e il generale dell'Arma Emanuele Saltalamacchia (favoreggiamento), l'imprenditore Carlo Russo (millantato credito), Filippo Vannoni (favoreggiamento). Per rivelazione del segreto e falso, l'ex maggiore ...

Consip : Lotti rischia processo - chiesta archiViazione Tiziano Renzi : La procura di Roma ha chiuso la maxi indagine sul caso Consip. rischiano di finire a processo l'ex ministro dello Sport Luca Lotti , per favoreggiamento, e altre sei persone, tra imprenditori e generali dell'Arma dei carabinieri. E' stata invece chiesta l'archiviazione per Tiziano Renzi, padre dell'ex presidente ...

Consip - archiViazione per Tiziano Renzi. In sette rischiano di finire a processo : La Procura di Roma, che ha chiuso le indagini sul caso Consip, ha chiesto l'archiviazione per Tiziano Renzi, padre dell'ex presidente del Consiglio, accusato di traffico d'influenze in uno dei filoni ...