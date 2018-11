Ventura non ci sta | ' ' Basta bugie | ho rinunciato a due anni di contratto' '

Chievo Verona - Ventura non ci sta : 'basta menzogne sul mio conto - ecco la verità' : Gian Piero Ventura dopo le recenti dimissioni da allenatore del Chievo Verona parla delle bugie sul suo conto, l'ex ct della Nazionale è indignato Dopo la pessima avVentura con la Nazionale italiana, ...

Chievo Verona - Ventura non ci sta : “basta menzogne sul mio conto - ecco la verità” : Gian Piero Ventura dopo le recenti dimissioni da allenatore del Chievo Verona parla delle bugie sul suo conto, l’ex ct della Nazionale è indignato Dopo la pessima avVentura con la Nazionale italiana, Gian Piero Ventura non ha ottenuto il riscatto che avrebbe sperato nel suo breve percorso sulla panchina del Chievo Verona. Tante le chiacchiere sul conto dell’allenatore originario di Genova, dopo che lo stesso a seguito della ...

Chievo - Ventura : 'Stavolta non tollero menzogne - rinuncio a 2 anni di stipendio' : Ventura non ci sta. Ha ricevuto accuse a dismisura per le dimissioni rassegnate al termine della partita pareggiata dal suo Chievo contro il Bologna, una anche dallo storico capitano dei gialloblù, ...

Chievo - la rabbia di Ventura : 'Stavolta non tollero menzogne'. Panchina a Di Carlo : Il Chievo e Gian Piero Ventura sono arrivati ad una risoluzione consensuale del contratto. Dopo l'annuncio, clamoroso, alla squadra negli spogliatoi, dopo il pareggio col Bologna, sulla sua intenzione ...

Tavecchio un anno dopo Italia-Svezia : "Ventura ha fatto scelte sbagliate - il Chievo? Non mi quadra" : Conosce la macchina, se verrà assistito nella politica sportiva riuscirà a fare la riforma dei campionati".

Milan - BonaVentura non è ancora guarito : c'è il rischio operazione : L'infermeria rossonera non si svuota, anzi, si arricchisce di notizie non proprio rassicuranti. Oltre ai lungodegenti Strinic, Caldara, Musacchio e Biglia, il Milan deve pensare ai giocatori con ...

Chievo Verona - Ventura non è più l’allenatore : il comunicato ufficiale : Dopo un mese disastroso nei panni di allenatore del Chievo Verona, Gian Piero Ventura si è allontanato dalla panchina dei clivensi. L’ex ct della Nazionale italiana ha rassegnato le proprie dimissioni dopo la partita di campionato contro il Bologna, dimissioni che sono state accettate dalla società che proprio oggi ha voluto comunicare la risoluzione del […] L'articolo Chievo Verona, Ventura non è più l’allenatore: il ...

Giampiero Ventura non è più l’allenatore del Chievo Verona : La squadra di calcio del Chievo Verona ha annunciato di aver rescisso consensualmente il contratto con l’allenatore Giampiero Ventura. Nei giorni scorsi si era parlato molto di Ventura dopo che il direttore sportivo della squadra ne aveva annunciato le dimissioni

Gian Piero Ventura non è più l’allenatore del Chievo Verona : La squadra di calcio del Chievo Verona ha annunciato di aver rescisso consensualmente il contratto con l’allenatore Gian Piero Ventura. Nei giorni scorsi si era parlato molto di Ventura dopo che il direttore sportivo della squadra ne aveva annunciato le

Chievo - continua la telenovela Ventura : il tecnico non si è ancora dimesso : È ancora caos in casa Chievo. Alla situazione di classifica disperata, motivo dell’esonero di D’Anna, si è aggiunto il caso Ventura, chiamato per risollevare le sorti del club veronese. In seguito al 2-2 interno contro il Bologna di domenica, le presunte dimissioni a sorpresa dell’ex ct avevano scatenato un enorme tam-tam mediatico. Da alcuni retroscena svelati dalla Gazzetta dello Sport, però, il tecnico non si sarebbe ...

Serie A Chievo - rabbia Pellissier : «Non fate come Ventura» : VERONA - " Non fate come Ventura ". L'attaccante e bandiera clivense Sergio Pellissier con un post sul suo profilo personale di Instagram, spara una bordata all'indirizzo del dimissionario Gian Piero ...

Chievo - Pellissier distrugge Ventura : “in 22 anni di carriera non avevo mai visto una cosa simile” : L’attaccante del Chievo non le ha mandate a dire a Ventura, colpevole di volersene andare fin dal suo arrivo a Verona Parole durissime, di un capitano ferito. Sergio Pellissier non è tipo che le manda a dire, ha fatto così anche in questa occasione, scagliandosi contro Gian Piero Ventura. CM/Paola Garbuio/LaPresse Le dimissioni dell’ex ct della Nazionale italiana, arrivate dopo il pari con il Bologna, non sono andate giù ...

Chievo - Ventura deciso a salutare : la società non molla - ma valuta alternative [FOTO] : 1/5 Paola Garbuio/LaPresse ...

Serie A - Gian Piero Ventura rassegna le dimissioni : non sarà più l’allenatore del Chievo : Gian Piero Ventura si è dimesso dal ruolo di allenatore del Chievo Verona al termine della partita contro il Bologna che i gialloblù sono riusciti a pareggiare per 2-2. I veneti hanno conquistato il primo punto in Serie A da quando l’ex CT della Nazionale siede sulla loro panchina ma subito dopo l’incontro è arrivato l’inatteso annuncio, un vero e proprio fulmine a ciel sereno che ha dato una scossa a tutto l’ambiente, la ...