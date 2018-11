Venezia | torna il ' Progetto Camper' contro reati di maltrattamento e stalking

Allerta Meteo Veneto : a Venezia torna l’acqua alta : Veneto senza pace per l’Allerta Meteo. Anche per il territorio Veneziano il Servizio Meteorologico del Centro funzionale decentrato (CFD) della Regione Veneto ha reso noto che dalla serata di oggi alla serata di domani sono previste precipitazioni con possibili rovesci o temporali. Questo potrà contribuire al verificarsi del fenomeno dell’acqua alta a Venezia domattina, alle 9.05, con una massima di 120cm. Il fenomeno potrebbe ...

Maltempo : tregua dall’acqua alta a Venezia - Piazza San Marco torna asciutta : tregua dell’acqua alta a Venezia, Piazza San Marco torna asciutta e viene subito invasa da turisti: tuttavia, il fenomeno dell’allagamento della città dovrebbe ripetersi nel primo pomeriggio con 110 cm: ben poco rispetto ai 156 di ieri. E’ iniziata la conta dei danni: allo storico caffe’ Florian, sotto le Procuratie Nuove, il pavimento in parquet originale del ‘700 è rimasto danneggiato. In tutta Venezia ...

Torna l'acqua alta a Venezia - previsti 115 centimetri : Prevista l'acqua alta domani a Venezia. Ne dà comunicazione il Centro Previsione e segnalazione maree del Comune che fa sapere come, se permangono le attuali condizioni atmosferiche, domani, 28 ottobre, alle 12.05 sarà prevista una punta massima di 115 centimetri.Il superamento della soglia dei 110 centimetri è previsto già dalle 10.30, mentre il rientro della marea sotto i 110 centimetri avverrà tre ore dopo. ...

Patty Pravo : la ragazza del Piper ritorna con un doppio live realizzato al Teatro La Fenice di Venezia : Domani, venerdì 26 ottobre, uscirà “Patty Pravo live” (Azzurra Music), un doppio CD live della straordinaria Patty Pravo per rivivere le emozioni dei due concerti realizzati al Teatro La Fenice di Venezia (24 febbraio 2018) e al Teatro Romano di Verona (4 settembre 2018). Patty Pravo, inoltre, incontrerà i fan e firmerà le copie del disco in due speciali appuntamenti a Milano e Roma: domani alle ore 17.00 presso l’Hosteria della Musica alla ...

Venezia - ragazza di colore rifiutata : ecco tutto quello che non torna : Nessun nome del ristorante, nessun nome del ristoratore e nessun numero. Perché? Perché l'iPhone ha cancellato le chiamate. Allora siccome ci piace andare a fondo nelle cose, vi raccontiamo il caso della ragazza dei Caraibi Judith Romanello che sarebbe stata respinta al colloquio di lavoro perché di colore. Ne abbiamo parlato ieri e la sua denuncia arriva dal profilo Facebook. La ragazza, vent"anni, nata ad Haiti ma cresciuta in Veneto e ...

Venezia - Judith Romanello respinta a colloquio perché nera/ Video - "tornati indietro di 100 anni" : Venezia, respinta a colloquio “Sei nera, potresti fare schifo”. Video dello sfogo, sindaco “Cretino patentato”. Caso di razzismo emerso in queste ore nella laguna(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 17:51:00 GMT)

Incendio al Teatro La Fenice - ventidue anni dopo il rogo a Venezia torna la paura : Situazione sotto controllo a Venezia per un principio d'Incendio al Gran Teatro La Fenice. Negli occhi dei soccorritori il...

Fumogeni e uova su una nave Msc. A Venezia torna la protesta del comitato "No Grandi Navi" : Un "abbordaggio" con Fumogeni, qualche petardo e uova è stato compiuto dalle barche dei "No Grandi Navi" nel canale della Giudecca, a Venezia. A essere presa di mira, per qualche centinaio di metri, è stata la "Msc Musica", uscita dal terminal passeggeri del porto verso la Bocca di porto del Lido. Le piccole imbarcazioni si sono affiancate al grande scafo, controllate dalla polizia. Nella zona della Giudecca fino alle Zattere si ...

Torna e si rafforza 'Venezia città dei bambini' : dal 28 al 30 settembre oltre 50 eventi rivolti ai più piccoli tra centro storico e ... : Da venerdì 28 a domenica 30 settembre un ricchissimo programma spazierà, grazie al contributo dei più importanti Musei, Enti e associazioni locali, dal teatro agli spettacoli di strada, dai ...

Marcello Veneziani : 'Il comunismo è tornato ed è nero'. Sentenza definitiva su sinistra e immigrati : Parola di Marcello Veneziani che, sulle pagine de Il Tempo , demolisce quel cinema, quella letteratura e quella politica troppo spesso impegnati in inutili allarmismi . 'La storia ci insegna che il ...

Venezia 75 : tra Netflix e realtà virtuale. Finalmente siamo tornati a chiederci cos’è il cinema : Archiviati i verdetti della giuria della Mostra di Venezia, restano alcuni segnali che l’edizione 2018 ha mandato forti e chiari. E accanto ai segnali restano anche alcune impressioni. Il primo e più evidente segnale è la vittoria di Netflix, sigillata addirittura dal Leone d’oro a Roma di Cuarón, in una battaglia simbolica che ha come retroterra la concezione stessa del cinema. Che cos’è il cinema? Si sono chieste intere generazioni di ...

Torna a Venezia la Vanity Fair Star-AM : In occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, Vanity Fair, il settimanale Condé Nast dedicato al mondo del cinema, della musica, dell’entertainment e dello spettacolo, in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Mario Mele & Partners ha organizzato la quarta edizione di Vanity Fair Star-AM. Lo scorso 3 settembre, il Circolo Golf Venezia Alberoni ha ospitato il torneo di golf in cui si sono sfidati volti noti del ...