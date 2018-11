Venezia cade in casa

Venezia - cade aereo ultraleggero vicino ad una pista di atterraggio : morti due piloti. Ansv apre inchiesta sull’incidente : Un aereo ultraleggero si è schiantato al suolo nei pressi dell’avio superficie di Caorle, in provincia di Venezia . Nell’incidente sono morte due persone. Entrambi erano piloti esperti, uno originario della provincia di Venezia , l’altro triestino. Al momento dell’incidente il tempo era buono: bisognerà attendere le perizie tecniche per stabilire la dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ipotesi a causare ...

Venezia - muletto gli cade addosso : muore : 20.39 Un ragazzino è rimasto schiacciato da un muletto, che si è rovesciato, ed è morto. Il giovane si era introdotto con un amico in un deposito di materiali edili, che in quel momento era chiuso, a Venezia. I sanitari del 118non hanno potuto che constatare il decesso. L'incidente è avvenuto lungo il cosiddetto "rio della Scomenzera", scalo per il trasporto di materiali via acqua. Il mezzo per essere utilizzato richiede specifiche ...