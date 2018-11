Velazquez esonerato | panchina a Nicola

Udinese - ufficiale : esonerato Velazquez - è Nicola il nuovo allenatore : Udinese Calcio comunica di aver esonerato Julio Velazquez dalla guida tecnica della prima squadra. A lui, a Jimenez Serrano Julian, a Baltanas Vicente Miguel e a Huguet Cots Marc vanno i ringraziamenti della società per la passione, la dedizione e la professionalità dimostrate in questi mesi, insieme agli auguri di un radioso futuro professionale. Udinese Calcio ha affidato a Davide Nicola la guida tecnica della prima squadra. Il nuovo ...

Serie A Udinese - ufficiale : esonerato Velazquez . Nicola nuovo allenatore : UDINE - Finisce a Udine l'era Velazquez : l' allenatore spagnolo, scelto quest'estate per il nuovo corso dei friulani, paga i pochi punti raccolti in 12 partite: solo 9, ultima vittoria contro il ...

Udinese - esonerato Velazquez al suo posto in arrivo Nicola : Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale l’ Udinese Calcio ha comunicato di aver esonerato Julio Velazquez dalla guida tecnica della prima squadra. “A lui, a Jimenez Serrano Julian, a Baltanas Vicente Miguel e a Huguet Cots Marc – prosegue la nota – vanno i ringraziamenti della società per la passione, la dedizione e la […] L'articolo Udinese , esonerato Velazquez al suo posto in arrivo Nicola proviene da Serie ...

Panchina Udinese - esonerato Velazquez : ecco il sostituto : Panchina Udinese – Ultime ore caldissime in casa Udinese, il ko sul campo dell’Empoli è costato la Panchina al tecnico Velazquez, percorso negativo per il club bianconero ed incubi di retrocessione in Serie B. La scelta fatta in estate con l’arrivo dell’allenatore Velazquez si è rivelata sbagliata in casa Udinese, dopo un buon inizio la squadra è crollata e dopo una serie di risultati negativi l’esonero è ...