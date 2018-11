Vaccini anti-influenza | dosi fantasma e ritardi | ambulatori a rischio caos

Vaccini - Castiglia : antimeningococco B oltre primo anno di vita abbatte rischi : “L’infezione da meningococco è la malattia batterica, prevenibile con vaccino, a più alto grado di mortalità, oltre che quella ad altissimo rischio di gravi conseguenze pertanto è importante proteggere i bambini. Attualmente la vaccinazione contro il meningococco B è offerta a tutti i nuovi nati, quella contro il meningococco C a tutti le coorti nel secondo anno di vita, ma è auspicabile che al di sopra del primo anno ci possa essere ...

Vaccini - Costantino : “Antirotavirus per ridurre il ricovero e l’impatto sulle famiglie” : “Il rotavirus è la principale causa di gastroenterite pediatrica, ed è una malattia democratica perché colpisce in qualsiasi paese, ma non lo è altrettanto nel fatto che su 120mila morti all’anno la maggior parte si verifica nei Paesi in via di sviluppo. Oggi, anche se nei paesi occidentali siamo in grado di gestire queste gastroenteriti grazie alle cure disponibili, le gastroenteriti da rotavirus hanno un grosso impatto sul nostro Ssn ...

Vaccini : due anti-pneumococco a confronto : Si chiama Streptococcus Pneumoniae ed è un nemico sopratutto dei bambini di età inferiore ai 5 anni. Questo batterio, noto al grande pubblico come pneumococco, è responsabile di una percentuale consistente di malattie invasive gravi e potenzialmente letali, chiamate Ipd (patologie pneumococciche invasive) come la sepsi e la meningite; e di polmoniti, ma anche di otiti medie acute. Infezioni che possono essere causate da uno qualsiasi degli oltre ...

Vaccini - l’esperto di immunodeficienze : avanti con l’obbligo finché serve : Vaccinazioni obbligatorie, sì o no? Nel dibattito politico sul tema “in queste ultime settimane si è parlato prima di obbligo flessibile, poi di obbligo intelligente”. Ma Baldassarre Martire, pediatra in prima linea nella lotta alle immunodeficienze, che ben conosce i problemi dei bambini immunodepressi e l’importanza del cosiddetto effetto-gregge, anche dopo il susseguirsi di ‘ordini e contrordini’ diffusi in vista ...

TV - RAI3 : a “Tutta Salute” si parlerà di Vaccini antinfluenzali - igiene delle mani e olio di palma : Nella puntata di Tutta Salute in onda lunedì 1 ottobre, alle 10.45 su RAI3, si parlerà di influenza e vaccini. Ospite di Michele Mirabella e Pier Luigi Spada sarà Anna Teresa Palamara, microbiologa dell’Università la Sapienza di Roma. Al rientro dalle vacanze, infatti, sono già 80mila gli italiani colpiti dal virus. L’esperta di Tutta Salute aiuterà il pubblico, con i suoi preziosi suggerimenti, ad affrontare la nuova stagione influenzale in ...

Vaccini : nel Lazio anti-meningococco B gratis fino a 4 anni - offerta poco nota : Una possibilità preziosa per i genitori del Lazio, ma ancora poco nota. “Il Piano nazionale Vaccini ha stabilito la gratuità della vaccinazione contro il meningococco B dalla coorte dei nati nel 2017, da 0 a 1 anno. Un’offerta che proseguirà per tutte le coorti successive, come ha stabilito una circolare regionale del marzo 2018. Ma nel Lazio si è anche deciso di mantenere la gratuità come diritto per i bimbi nati dal 2017 fino al ...

Ussai : Vaccini importanti - ma meglio la persuasione dell'obbligo : ... aggiungendo: "perché non esiste ancora l'anagrafe vaccinale informatico nazionale, come previsto anche dal decreto Lorenzin? E' mancata la volontà politica e/o gli investimenti sono stati ...