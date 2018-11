Uscita Assassin’s Creed 3 ha finalmente una data? I dettagli sui contenuti

optimaitalia

(Di martedì 13 novembre 2018) La voglia di rituffarsi ancora una volta nel mondo di gioco di Assassin's3 è senza dubbio elevata in tutti i fan della serie dedicata ad Assassini e Templari. A distanza di poco più di un mese dall'di Assassin'sOdyssey, Ubisoft torna a parlare della propria serie principale in un botta e risposta con i propri fan che ha avuto per protagonista anche il terzo capitolo ufficiale della saga. Ai puristi della storia degli Assassini non è evidentemente andato tanto a genio l'abbandono del filone narrativo in favore di una maggiore libertà d'azione (ricordiamo che in Assassin'sOdyssey il tutto si svolge ben prima della fondazione della setta, ndr), e quindi il ritorno sulla scena di Assassin's3 non poteva non rappresentare un'ottima occasione (alla stregua della Assassin'sThe Ezio Collection) per tornare a calcare i suoli già ampiamente calpestati dei ...