Usa | studenti del Wisconsin fanno il saluto romano | la foto virale scatena polemiche

Studenti italiani finalisti a un concorso di robotica Usa ma non hanno i soldi per il viaggio : Mauro D'Alò, Davide Di Pierro e Luigi Picarella si sono piazzati al secondo posto della "Zero Robotics" ideata dal Mit e dalla Nasa: appello a istituzioni e aziende

Il 66% degli studenti delle scuole elementari in Giappone possiede un 3DS e lo Usa come principale lettore musicale : Il Nintendo 3DS è ancora vivo e vegeto e ci sono anche dei progetti in programma per il 2019. L'enorme tasso di adozione da parte del pubblico Giapponese è uno dei motivi principali per cui la grande N non ha "lasciato indietro" la piccola console dopo l'arrivo di Switch e un nuovo report aiuta a capire esattamente perché la portatile ha acora questo grande successo.come riporta Destructoid, uno studio di MMD (Mobile Marketing Data Labo) ...

Venezuela - è fuga dalle scuole a caUsa di fame ed emigrazione. Nel 2017 - calo del 40% di studenti negli istituti privati : Sono più di sette milioni gli alunni e studenti che dovrebbero tornare sui banchi di scuola in Venezuela tra il 18 settembre e 1 ottobre. Ma, se le cose andranno come lo scorso anno scolastico, è possibile che molti non lo facciano, per via della crisi e del massiccio esodo migratorio dei Venezuelani verso i paesi latinoamericani vicini. Secondo l’Associazione nazionale degli istituti di istruzione privata, nell’ultimo anno più della ...

Leggi razziali - a Pisa le università chiedono scUsa 80 anni dopo le espulsioni di prof e studenti : “Mai più obbedire” : “È troppo facile chiedere scusa” ha esordito il rettore dell’università di Pisa Paolo Mancarella. E’ stato suo il discorso a nome dell’intero accademico per chiedere scusa, a distanza di 80 anni, per l’espulsione di migliaia di ebrei (studenti e insegnanti) dagli atenei di tutto il Paese, per volere e per decreto del governo fascista di Benito Mussolini. “Noi oggi non dobbiamo obbedire mai più – ha ...

Studenti bianchi “colorati” di nero per promuovere una scuola francese negli Usa : Una scuola d’arte francese si è scusata dopo che una foto di gruppo degli Studenti è stata manipolata facendone più scuri i volti di alcuni allo scopo di promuoverla agli occhi americani. L’intera vicenda è stata ricostruita dal Guardian, compresa la comparazione delle immagini Twitter che hanno inizialmente messo sull’avviso ex-allievi dell’istituto privato Émile Cohl di Lione: sui social avvertivano che una foto di ...

“C’è un morto”. Bus di studenti contro tir. Mattina d’inferno - chiUsa autostrada : Grave incidente stradale stamani sull’A21 Torino-Piacenza-Brescia, tra le uscite Manerbio e Brescia Sud in direzione Brescia, dove un pullman con a bordo un gruppo di ragazzi bosniaci ha tamponato un tir. Coinvolta anche un’auto. 55 persone coinvolte di cui 16 sono rimaste ferite in condizioni non gravi: un solo codice giallo – ricoverato all’ospedale di Manerbio – e tutti verdi. Purtroppo si conta anche una vittima, l’uomo alla ...

Mini - Super sconto negli Usa per gli studenti dei college : ... non a caso chiamata Oxford Edition , in realtà il riferimento è alla città inglese che è sede del marchio, ma anche di una delle più prestigiose università al mondo, . La sua caratteristica? Monta 6.