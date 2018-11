Usa | Los Angeles rimuove la statua di Cristoforo Colombo

Usa - grosso incendio a Los Angeles : evacuata Malibù - Almeno nove morti : ... ammontano a decine di migliaia di dollari, e si vanno a sommare a quelli provocati dai numerosi roghi degli ultimi mesi che hanno messo in ginocchio buona parte dell'economia della California, ...

Usa - SPARATORIA IN UN BAR DI LOS ANGELES : 12 MORTI/ Ultime notizie - killer si è ucciso dopo la strage - IlSussidiario.net : Usa, SPARATORIA a Thousand Oaks , Los ANGELES, nel bar BorderLine: 12 MORTI. Nuovo terrore in California: killer si è ucciso.

Terza puntata de L’Allieva 2 - trame 8 novembre : Alice confUsa tra la gelosia di Claudio e un’uscita con Einardi : La Terza puntata de L'Allieva 2 spinge Alice ancora tra le braccia del PM Einardi e Claudio è geloso. Stasera, 8 novembre, andranno in onda su Rai1 due nuovi episodi della seconda stagione. La fiction tratta dai romanzi di Alessia Gazzola continua a conquistare il pubblico: gli ascolti sono infatti in aumento rispetto la prima stagione. Nel cast della fortunata serie, Alessandra Mastronardi (che stiamo vedendo ne I Medici 2), Lino Guanciale, ...

Usa - sparatoria in corso a Los Angeles : ci sarebbero vittime e numerosi feriti : Una sparatoria è in corso in un locale di Los Angeles: ci sarebbero vittime e numerosi feriti, tra cui un agente. Secondo le prime notizie diffuse dalla Cbs l’allarme è scattato attorno alle 23,20 oa locale, all’interno del Borderline Bar, a Thousands Oak, nella contea di Ventura. L’uomo sarebbe entrato con una semiautomatica sparando almeno 30 colpi. Secondo le prime testimonianze di clienti usciti dal locale si tratterebbe di ...

Usa : Pelosi - candidatura a speaker Camera : ANSA, - WASHINGTON, 8 NOV - La leader dei deputati dem Nancy Pelosi ha lanciato formalmente la sua candidatura per diventare speaker della Camera, dopo che i progressisti l'hanno riconquistata nelle ...

Midterm Usa - Pelosi : domani"nuovo giorno" : 8.42 "Grazie a voi domani sarà un nuovo giorno in America": così la ex leader di minoranza alla Camera Nancy Pelosi, celebrando la vittoria. I democratici hanno strappato della Camera dei rappresentanti e la Pelosi, che è stata la prima presidente della Camera donna,dovrebbe tornare a fare la speaker. Commentando il voto di Midterm, Nancy Pelosi ha detto che i dem intendono ripristinare i controlli e gli equilibri costituzionali ...

Caccia russo sfiora l’aereo Usa : la spettacolare e pericolosissima manovra in volo [VIDEO] : La spettacolare quanto pericolosa scena è stata immortalata dall’equipaggio di un Aereo USA che sorvolava le acque internazionali del Mar Nero Continuano le provocazioni tra l’aeronautica militare russa e quella americana, come dimostra un video immortalato da dall’equipaggio di un Aereo USA che sorvolava le acque internazionali del Mar Nero. Nelle immagini che vi proponiamo si vede un jet russo SU-27 che passa ad elevata velocità ed a ...

Roma - Di Francesco avverte : “CSKA pericoloso - non mi interessano le parole di SoUsa” : Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa a poco più di 24 ore dalla sfida contro il CSKA Mosca in Champions League. Domani la Roma potrebbe giocare con Florenzi imposizione più avanzata: “Con Florenzi alto si potrebbe essere più aggressivi perché lui è un giocatore più di gamba. Si può fare tutto, Florenzi alto è un’opzione, l’ho già fatto ma non dobbiamo cambiare mentalità e pensare di poter controllare le ...

Roma-Cska - i tifosi russi accUsano : 'L'Italia è uno dei posti più pericolosi dove andare in trasferta' : Il cedimento della scala mobile in piazza della Repubblica ha creato scalpore tra i tifosi e i normali cittadini, il video in pochi minuti è diventato virale scatenando una valanga di critiche verso ...

Usa - ordigno esplosivo trovato nella cassetta postale di George Soros : Un ordigno esplosivo è stato trovato nella cassetta delle lettere della residenza del miliardario e filantropo George Soros, nello stato di New York. Soros, uno dei principali finanziatori del partito ...

Usa vs Russia - Cremlino : “pericoloso addio Trump a trattato nucleare“/ Terza guerra mondiale - Putin reagisce : Trump "Usa via dall'accordo nucleare con la Russia”. Ultime notizie, nuova guerra Fredda all’orizzonte? Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti arrivate nelle score ore(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 16:05:00 GMT)

Manovra - Meli vs Bifarini : “Lei è economista come Diego FUsaro è filosofo”. “Lei odia l’Italia - lasci il Paese allora” : Bagarre a Coffee Break (La7) tra la giornalista del Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, e l’economista Ilaria Bifarini sulla Manovra del governo gialloverde. Meli commenta: “Il governo andrà alle elezioni europee dicendo che quella è la loro Manovra e che se ne fregano di quello che dice la Ue, tanto non c’è una ricaduta immediata. Lo spread non arriverà a 500, ma ci sarà un progressivo strangolamento del Paese. Poi la ...

Trump ritirerà gli Usa dal trattato sulle armi nucleari. Mosca : 'È una decisione molto pericolosa' : 'L'unica regione per cui lo fanno è che vogliono un mondo unipolare. Sarà così? No', ha affermato una fonte autorevole del ministero degli esteri a Ria Novosti. 'Il ritiro di Washington dal trattato ...

Usa - Trump annuncia il ritiro dal trattato nucleare con la Russia sui missili a medio raggio. Cremlino : “Decisione pericolosa” : La tensione tra Usa e Russia, a due decenni dalla fine della Guerra fredda, torna a riguardare le armi nucleari. Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato di voler ritirare il proprio Paese dall’accordo Inf (Intermediate-Range Nuclear Forces), il trattato firmato nel 1987 da Ronald Reagan e Michail Gorbacev che imponeva a entrambi gli Stati la distruzione dei missili balistici a medio raggio. “Sono anni che la Russia ...