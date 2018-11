Usa | Casa Bianca si difenderà ' con forza' da causa Cnn

La CNN farà caUsa a Trump per chiedere di riammettere il giornalista Jim Acosta alla Casa Bianca : CNN ha annunciato che farà causa al presidente degli Stati Uniti Donald Trump e a diversi suoi assistenti per chiedere di riammettere il giornalista Jim Acosta alla sala stampa della Casa Bianca. La causa legale è una risposta alla decisione,

Casalino si scUsa per le parole sui down : “Non mi riconosco in quelle parole - sono un pugno nello stomaco” : Rocco Casalino, in collegamento ieri sera con Fabio Fazio nel corso della puntata di Che tempo che fa su Rai 1, sul video in cui ha insultato persone down e anziani ha precisato: “Si è trattato di una simulazione, dovevo interpretare un personaggio. Faccio fatica a rivedere il video: dopo 15 anni mi urta rivedermi mentre dico cose che sicuramente hanno urtato tantissime persone, per cui non ho nessun problema a chiedere scusa. Io sono un ...

Matteo Salvini Usa la ruspa davvero : 'Abbattiamo la villa dei Casamonica' : Questa volta Matteo Salvini usa davvero la ruspa. E lo annuncia così: 'Sono felice. Il 26 novembre useremo la ruspa per abbattere la villa dei Casamonica , a Roma. Sulla legalità vogliamo passare ...

Rocco Casalino : “Non ho nessun problema a chiedere scUsa. Ho vissuto sulla mia pelle la discriminazione” : “Non ho mai visto quel video, ora mi urta vedermi dire quelle cose. E penso abbia urtato molte altre persone. Non ho nessun problema a chiedere scusa“. Così il portavoce di Palazzo Chigi, Rocco Casalino, a Che Tempo Che Fa, torna sul video che lo ha visto al centro di fortissime polemiche per le parole utilizzate nei confronti di portartori di Sindrome di Down e di anziani. “Sono omosessuale, figlio di emigrati in ...

Presidenziali Usa 2020 : Hillary Clinton si ricandiderà per corsa alla Casa Bianca - fonti - : Hillary Clinton, già candidata alle Presidenziali 2016 per i Democratici, poi sconfitta dall'attuale presidente Donald Trump, ci proverà ancora, correndo per la Casa Bianca nel 2020. E' quanto hanno ...

Rocco Casalino si scUsa : «Down e vecchi? Non riesco neanche a rivedermi». : Rocco CasalinoRocco CasalinoRocco CasalinoRocco CasalinoRocco CasalinoRocco CasalinoRocco CasalinoRocco CasalinoRocco CasalinoRocco CasalinoRocco CasalinoRocco CasalinoRocco Casalino fa marcia indietro, e si scusa. «Da bambino, da sempre, i vecchi mi fanno schifo. E tutti i ragazzi down mi danno fastidio». In un vecchio video pubblicato su Youtube da ArcadeTv7, l’ex gieffino, oggi portavoce di Palazzo Chigi, aveva pronunciato frasi davvero ...

Offese ai down - Casalino si scUsa in tv da Fazio. Ma dimentica la comunità ebraica : “Faccio fatica a rivedermi in quel video, sono frasi indicibili e impensabili, un pugno nello stomaco, non ho problema a chiedere scusa a chi le ha ascoltate e si è sentito offeso”. Alla fine arriva il mea culpa di Rocco Casalino in diretta su Rai1 per le frasi pronunciate nel 2004 a una lezione di giornalismo in cui diceva di provare “schifo” per ...

Casalino chiede scUsa per video su Down : 22.24 "Non ho mai visto quel video, mi urta vedermi dire quelle cose. Penso abbia urtato molte persone. Non ho alcun problema a chiedere scusa". Così il portavoce di Palazzo Chigi,Casalino, in tv a 'Che Tempo Che Fa', parlando del video al centro di forti polemiche per come ha parlato dei 'Down' e dei vecchi. "Sono omosessuale, figlio di emigrati in Germania", ha aggiunto. "Ho "vissuto sulla mia pelle la violenza,la discriminazione e il ...

Casalino si scUsa per le parole sui Down. "Ma sui giornalisti Di Maio non sbaglia" : "Condivido che sono considerazioni impensabili. Era una simulazione di intervista e mi è stato chiesto di interpretare un personaggio. A fini didattici ho impersonato questo personaggio". Intervistato da Fabio Fazio a "Che tempo che fa", su Rai 1, il portavoce del presidente del Consiglio, Rocco Casalino, ribadisce la su versione dei fatti sulla polemica che lo ha investito dopo la diffusione di un ...